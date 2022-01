Vihreiden entisiin puheenjohtajiin kuuluva helsinkiläisvaltuutettu Osmo Soininvaara perkaa puolueensa aluevaalitulosta ja kannatustilannetta blogissaan.

”Vihreät ovat luisumassa takaisin pienpuolueeksi, mutta se on pysäytettävissä”, hän katsoo.

Helsingin puuttumisen aluevaaleista tiedettiin rokottavan vihreitä. 7,4 prosentin kannattavuus on kuitenkin odotettua alhaisempi. Vihreiden valtakunnallinen kannatus on ollut noin 10 prosenttia, ja Soininvaaran mukaan Helsingin osuus siitä on 1,5 prosenttiyksikköä. Siten vihreiden kannatukseen nähden normaali vaalitulos olisi Soininvaaran mukaan ollut 8,5 prosenttia.

Soininvaaran mielestä yksi syy vihreiden aluevaalitulokseen oli matala äänestysaktiivisuus. Aluevaaleissa äänestysinto jäi alle 50 prosentin.

”Vaalien tuloksesta ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kun äänestysinto laskee, se ei laske kaikilla puolueilla yhtä paljon. Nyt nuoret kaupunkilaiset eivät äänestäneet ja siitä kärsivät vihreät”, Soininvaara analysoi.

Hänen mielestään siitä ei pidä olla huolissaan, etteivät vihreät saaneet 8,5 prosentin kannatusta.

”Huolissaan pitää olla siitä, että 8,5 prosenttia olisi ollut normaali tulos, jos äänestysprosentti olisi ollut 70 %. Mihin kannatus on huvennut?” hän kirjoittaa.

Soininvaara ottaa esille sukupuolijakauman.

”Vihreiden 90 valtuutetusta naisia on 77 ja miehiä 13. Kannatuksen katto on aika matalalla, jos tarkoitus on menestyä vain naisten äänillä”, hän kirjoittaa.

”Toinen seikka liittyy puolueen asemointiin oikeisto – vasemmisto ‑akselilla. Vasemmistolaisten osuus on vihreiden kannattajissa viime vuosina noussut huomattavasti, mutta vasemmistolaisten määrä ei ole noussut. Muut ovat vain kadonneet”, hän jatkaa.

Soininvaaran mielestä vihreät on vasemmistolainen vain tunteen tasolla.

”Ilmeisesti tämä on sitä identiteettipolitiikkaa. Inhoan sitä yli kaiken.”

”Kyllä puolueeseen vasemmistolaisia mahtuu. Ongelma on siinä, että pitäisi mahtua muitakin. Minä kaipaisin selkeämpää erottumista demareista ja vasemmistoliitosta siinä, että nämä ovat täysin SAK:n talutusnuorassa. Korporativismin keinoin yhteiskuntaa ei uudisteta vaan sementoidaan paikalleen”, Soininvaara kritisoi.

Vihreiden näkyvien poliitikkojen ulostuloja Soininvaara pitää naiiveina, kun taustakeskustelut ovat olleet syvällisiä ja asiapitoisia.

”Vaikeista asioista ei uskalleta puhua, vaan leivotaan se kummallisen unelmahötön alle. Ei ole ymmärretty, että vihreiden kannattajakunta on aivan erilaista. Sille voi puhua analyyttisesti.”

”Miksi pitää näyttää ulospäin tyhmemmältä kuin oikeasti on?” Soininvaara kysyy.