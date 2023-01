Viime viikolla teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät. Palkansaajat tavoittelevat noin viiden prosentin korotuksia, eikä esimerkiksi 3,5 prosenttia riitä Teollisuusliitolle.

Millaisiin palkankorotuksiin Suomessa on varaa, Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum?

"Yksittäistä lukua on vaikea antaa. Inflaatio on poikkeuksellisen nopeaa ja taloustilanne epävarma. Pitäisi huomioida, miten työn hinta kehittyy muualla kilpailijamaissa, minkälaista Suomen tuottavuuden odotetaan olevan ja mikä on suomalaisten yritysten palkanmaksuvara eli miten yritykset pärjäävät."

Miten yritykset pärjäävät?

"Yritysten tuloskehitys ja kannattavuus on kehittynyt varsin hyvin. Sodasta ja energiakriisistä huolimatta näyttää siltä, että yrityskenttä kokonaisuutena on pärjännyt varsin hyvin, ja voittoaste kasvoi viime syksyyn asti. Vaikeus on se, että tämä kriisi koettelee yrityksiä eri tavoin. Tällä kertaa merkitystä on sillä, kuinka energiaintensiivistä tuotanto on."

"On vaikeaa arvioida työn hinnan kehitystä muualla kilpailijamaissa."

Miten tärkeää on seurata kilpailijamaiden korotustasoja?

LUE MYÖS Neuvottelut kesken Viime viikolla Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat eivät päässeet sopuun palkankorotuksista tälle ja ensi vuodelle. Palkansaajat eivät tyytyneet 3,5 prosentin palkankorotuksiin. Lakkovaroituksia on kuultu Teollisuusliitolta, toimihenkilöiden ammattiliitto Prolta, ylempien toimihenkilöiden YTN:ltä sekä kuljetusalan AKT:ltä. Mukaan on liittynyt myös palvelualojen PAM.

"Muiden maiden kehitys on olennaista, sillä Suomi on pieni talous. Ja se, että me pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa, on olennaista. Nyt vielä enemmän: suomalaiset yritykset hakevat uusia markkinoita menetetylle Venäjän kaupalle. Energiamarkkinat ovat myllerryksessä. Yritykset kilpailevat energiainvestoinneista."

Paljonko Suomessa on nostovaraa verrattuna Saksaan?

"Toisen maan korotustasoja ei voi ottaa suoraan lähtökohdaksi, koska palkanmuodostusmallit ovat erilaiset. Saksassa sopimuksissa on avaamislausekkeita. Jos talous kehittyy ennakoitua huonommin, palkat voidaan neuvotella uudestaan. Meillä tätä ei ole."

"Vähälle huomiolle on jäänyt se, että jo viime vuonna Suomessa keskiansioiden nousu on nopeutunut voimakkaasti, hieman voimakkaammin kuin euroalueen suurissa maissa. Tämän hetkisten tilastojen mukaan viime syksyllä ansioiden nousuvauhti oli noin seitsemän prosenttia vuodentakaisesta."

Tuottavuus on kasvanut Ruotsissa Suomea paremmin. Mistä se johtuu?

"Tuotannollisia investointeja on tehty niin vähän, että tuottavuus on jäänyt sen osalta heikommaksi. Meillä on myös hankaluuksia osaavan työvoiman saatavuudessa. Suomessa ikääntymiskehitys tulee nopeammin kuin monissa kilpailijamaissa. Se näkyy jatkossakin osaavan työvoiman saatavuusongelmina. Myös tuottavuuden kehitysnäkymät ovat aika vaimeita."