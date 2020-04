Koronapandemian valtavat talousvaikutukset herättävät keskustelua myös puolustusvoimien suurhankinnan kokoluokasta. Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo nostaa aiheen esiin Twitterissä.

”Tähän mennessä Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka on kritisoinut systemaattisesti hävittäjähankintojen massiivista kokoluokkaa, joka noussee 10 miljardiin. Viimeistään nyt Koronan takia kustannusarvio ja koko jättiluokan hanke on suunniteltava uusiksi!” Honkasalo kirjoittaa.

Hän kertoo, että kyseessä on hänen oma kantansa, ei puolueen.

Aiemmin myös toinen hallituspuolueen kansanedustaja, sdp:n Jukka Gustafsson on väläyttänyt koronaepidemian voivan vaikuttaa Hornetien korvaajahankinnan mittaluokkaan. Hän totesi Uuden Suomen haastattelussa, joka tehtiin ennen koronaepidemian puhkeamista Suomessa, että hallitusohjelmaan kirjattu Hornetien ”täysimääräinen korvaaminen” voi tarkoittaa myös pienempää määrää uusia koneita kuin HX-hankkeen kriittiseksi rajaksi esittämä 60 konetta. Perusteluna hän nosti esiin muun muassa koronaviruksen vaikutukset yhteiskuntaan.

”Ei tarvitse viitata kuin tähän koronavirukseen, joka voi muuttaa monia meidän perinteisiä arvoja ja näkemyksiä esimerkiksi kokonaisturvallisuusajattelussa”, Gustafsson sanoi haastattelussa, joka tehtiin ennen virustilanteen yltymistä epidemiaksi Suomessa.

Gustafssonin mielestä 10 miljardin euron hävittäjähankinta ei voi olla tabu.