Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kiittää oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) lausuntoa tartuntatautilakiin tarvittavasta ripeästä muutoksesta.

Henriksson ihmetteli sunnuntaina MTV:lle sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) puheita tartuntatautilain valmistelusta. Varhilan mukaan erillistä muutosta tapahtumien turvavälipykälään 58 d ei ole luvassa, vaan kaikki muutokset tuodaan eduskuntaan yhtenä pakettina syyskuun lopulla.

”Olen hyvin yllättynyt, että olemme päätyneet tällaiseen tilanteeseen”, Henriksson kommentoi MTV:lle ja katsoo, ettei suunnitelma vastaa hallituksen tahtotilaa.

Hallitus on yrittänyt höllentää rajoituksia ohjauskirjeellä, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vedonnut lakiin ja todennut, etteivät rajoitukset vielä lievene Uudellamaalla. Henrikssonin mukaan hallituksessa on ollut yhteisymmärrys siitä, että pykälän 58 d turvavälisääntelystä on päästävä eroon lakimuutoksella, jos se ei ohjeistuksella onnistu.

Turvaväliä ”ei tule sitoa koronapassiin”

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru puolestaan katsoi perjantaina Twitterissä, että ”koronapassilla olisi mahdollista myös luopua kahden metrin turvaväleistä”. Henrikssonin mukaan hallituksen sisällä ei ole keskusteltu siitä, että turvavälikysymys yhdistettäisiin koronapassilainsäädäntöön, joka on paljon monimutkaisempi.

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo huomautti tuoreeltaan Twitterissä, että kahdesta metristä voidaan luopua ”helposti ja nopeasti passeista riippumatta”.

Niin ikään kansanedustaja Honkasalo katsoo, ettei kyseisen lakipykälän poistamista tule sitoa koronapassiin ”ja riski-indeksiin”. Ohjauskirjeessä tapahtumat jaetaan pieniriskisiin tapahtumiin ja muihin. Honkasalo kiittää sitä, että oikeusministeri ”lausuu jyrkästi”.

”Tartuntatautilain muutos, joka sisältää 2 metrin turvavälivaatimuksen poiston, on tuotava eduskunnalle mahdollisimman pian!” Honkasalo vaatii Twitterissä.

”Voin mennä ravintolaan ystävien seurassa, kahvilaan, matkustaa ruuhkajunassa keskustaan. Mutta teatteriin tai konserttiin ei ole asiaa, sillä niiden toiminta on tietoisesti ajettu alas kannattamattomana täysin epätasa-arvoisilla rajoituksilla. Tämä ei vain voi jatkua enää!”

Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin pitänyt esillä koronapassiin liittyviä lakihaasteita. Koronapassi nousi keskusteluun keväällä sen jälkeen, kun hallitus yritti säätää liikkumisrajoituksia, jotka perustuslakivaliokunta tyrmäsi.

