Koronakriisi. Brasilian armeija on auttanut maan sairaaloiden puhdistustöissä.

Maailman terveysjärjestö WHO on raportoinut jälleen suurimmasta koronatartuntojen määrästä maailmanlaajuisesti yksittäisen vuorokauden aikana. Sunnuntaina kirjattiin 183 000 uutta tartuntaa, kun edellinen ennätysmäärä oli perjantain noin 150 000 tartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja havaittiin sunnuntaina Brasiliassa, jossa tilastoitiin vuorokauden aikana yli 50 000 tartuntaa. Brasilian ja muiden latinalaisen Amerikan maiden kuten Meksikon lisäksi tartuntapesäkkeitä ovat nyt Yhdysvallat, joka kertoi noin 36 000 tapauksesta, ja Intia sekä Pakistan, BBC kertoo. Intiassa raportoitiin 15 000 uudesta tautitapauksesta, mikä on maan korkein päiväluku koronapandemian aikana.

Lukujen kasvuun saattaa osaltaan vaikuttaa testaamisen lisääntyminen.

Brasiliassa jo 50 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, mikä on korkein kuolinuhrien luku Yhdysvaltojen jälkeen. Yhdysvalloissa koronauhreja on 120 000.

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on maailmanlaajuisesti kaikkiaan noin yhdeksän miljoonaa, joista parantuneita noin puolet. Covid-19-tautiin on kuollut yli 400 000 ihmistä.

