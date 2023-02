Kuva: Tiina Somerpuro

Pääministeri Sanna Marin (sd) väläytti viikonvaihteessa Tanskan verotusta esimerkkinä Suomelle ja herätti vilkkaan keskustelun sosiaalisessa mediassa. Ylen Ykkösaamussa esiintyneen Marinin mukaan Suomen julkissektori olisi ”Tanskan veromallilla lähes tasapainossa”.

”Tanskassa verotus on paljon kireämpää kuin Suomessa”, Marin totesi, kun häneltä kysyttiin, nostaisiko SDP Suomen veroastetta seuraavassa hallituksessa.

Se mitä Marin tarkoitti, jäi hieman auki. Julkisen talouden epätasapainoa tuskin kannattaa lähteä korjaamaan ensisijaisesti kireämpää verotusta tavoittelemalla.

Muutenkin yhteiskuntajärjestysten vertaaminen on vaikeaa ja yksipuolisiin tulkintoihin on helppo haksahtaa.

Tanskan veroaste on talousjärjestö OECD:n mukaan maailman korkein, 46,9 prosenttia. Suomi on 43 prosentillaan sijalla viisi.

Tanskassa on kuitenkin myös selvästi kovemmat palkat kuin Suomessa. Veronmaksajien viime vuonna tekemän palkkavertailun mukaan Tanskan keskipalkka on 61 400 euroa vuodessa eli lähes 15 000 euroa enemmän kuin Suomessa.

Lisäksi Tanskassa työnantajamaksut ovat lähes olemattomat.

Veroille vastinetta

Merkittävin ero kuitenkin on, että Tanskassa on suomalaisittain häkellyttävän laaja yhteiskunnallinen konsensus, että yhteiskunta tarjoaa verorahoille vastinetta. Hyvä esimerkki on tanskalainen terveydenhoito, joka perustuu julkiselle omalääkärimallille.

Jokaiselle nimetään kivenheiton päässä kotoa vastaanottava omalääkäri, jonka puhelinnumero on terveyskortissa. Omalääkäri hoitaa tavanomaiset vaivat ja lähettää tarpeen mukaan erikoislääkärille.

Vajaan vuoden Tanskassa asuneena ja tanskalaistuttavien kokemuksia kuunnelleena väitän, että järjestelmä toimii hyvin. Mikään systeemi tuskin on täydellinen, mutta jos ihmisen kokemus on, että hän tulee kohdatuksi ja kuulluksi, ollaan jo pitkällä.

Suomessa työikäinen pääsee usein nauttimaan työnantajan järjestämästä työterveyshuollosta. Lapset, vanhukset ja muut työelämän ulkopuolella olevat sen sijaan joutuvat liian usein taistelemaan saadakseen asianmukaista palvelua ja hoitoa. Kuka ei olisi kuullut apua turhaan hakeneesta nuoresta tai pallotelluksi tulleesta vanhuksesta?

Tanskassa kansallinen konsensus ulottuu terveydenhuollon lisäksi työmarkkinoille.

Työmarkkinamallille kiitosta tutkijoilta

Työmarkkinoita uudistettiin 1990-luvulla flexicurity -mallilla, joka kerää edelleen kiitosta kansainvälisiltä taloustutkijoilta. Uudistuksen taustalla on laaja yhteisymmärrys, jonka mukaan työmarkkinoiden joustot toimivat sekä työnantajien että työntekijöiden eduksi.

Työntekijöiden palkkaaminen ja vähentäminen on helppoa, ja työttömäksi jäänyt saa anteliaan työttömyyskorvauksen. Sen vastapainoksi työtön sitoutuu hakemaan aktiivisesti uutta työtä. Aktiivisuutta valvoo ja siihen kannustaa henkilökohtaista palvelua tarjoava työvoimatoimisto.

Tanskan terveydenhoitoa ja työmarkkinamallia yhdistää tanskalaisten käsitys kansalaisyhteiskunnasta. Tanskalaiset kokevat laajasti ottaen, että yhteiskunta on olemassa heitä varten eikä toisinpäin.

Jos Suomi haluaisi ottaa mallia Tanskasta, harjoitus kannattaisi aloittaa ihan muualta kuin veroastetta tuijottamalla.