Hallituspuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä syyttää mediaa ja oppositiota perussuomalaisministerien mustamaalaamisesta.

Hän nosti asian esiin perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen niin sanottua rasismitiedonantoa. Tiedonannolla hallitus pyrkii vastaamaan kuohuntaan perussuomalaisministerien ympärillä sekä sovittelemaan hallituskriisin sen jälkeen, kun RKP harkitsi pitkään, voiko se antaa luottamuksensa hallitukselle ja perussuomalaisministereille.

Kohut alkoivat kesän alkupuolella Vilhelm Junnilan (ps) natsiviittauksista. Junnila erosi elinkeinoministerin tehtävästä. Junnilan jälkeen yltyi keskustelu valtiovarainministeri Riikka Purran vanhoista Scripta-kirjoituksista ja Junnilan seuraajaksi valitun elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) yksityisviesteistä vuodelta 2016, jolloin tämä oli 30-vuotias kansanedustaja.

”Koko kesän ajan on oppositio median avustuksella aktiivisesti heristellyt rasismikorttia yhden puolueen ministerien mustamaalaamistarkoituksessa”, Mäkelä sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

Puolustaa loukkaavaa puhetta

Rasismin käsitteen hallitus ymmärtää Mäkelän mukaan seuraavasti: rasismi perustuu yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Sen lisäksi perustuslaissa määritellään, ettei ketään saa syrjiä edellä mainittujen syiden perusteella, Mäkelä totesi.

”Tähän syrjintäkieltoon on sitouduttu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmassa tai hallituksessa ei näin ollen ole rasismia. Perussuomalaiset ovat hallitukseen lähtiessään sitoutuneet hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmaa ei tässä tiedonannossa tulla avaamaan eikä siihen ole mitään aihetta.”

Mäkelä painottaa, että sananvapaus tarkoittaa niin myönteistä kuin loukkaavaa puhetta.

”Sananvapaus koskee paitsi myönteisinä, vaarattomina ja yhdentekevinä pidettyjä niin myös loukkaavia, järkyttäviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia. Yhteiskunnallisista ongelmista ja vaikeistakin asioista täytyy voida keskustella ilman jatkuvaa huolta siitä, kuka keksii tänään loukkaantua ja keneltä kaikilta joudutaan huomenna anomaan anteeksiantoa. Mielekäs ja realistinen keskustelu esimerkiksi maahanmuutosta käy mahdottomaksi, jos jokainen maahanmuuttoon liittyvä kriittinen mielipide tulkitaan vihapuheeksi tai rasismiksi. Nykyinen woke-kulttuuri, jossa mikä tahansa lautapeleistä jäätelöpuikkoihin on jonkun mielestä rasismia, on johtanut koko rasismin käsitteen sumentumiseen.”

”Kantaväestöön kohdistuvia rasistisia piirteitä”

Hallitus laatii Mäkelän mukaan poikkihallinnollisen tasa-arvo-ohjelman sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Myös miesten ja poikien tasa-arvon näkökulma huomioidaan, Mäkelä huomauttaa. Lisäksi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista valvotaan ja ikäihmisten oikeuksien toteutumista vahvistetaan, hän jatkaa.

Mäkelä on huolissaan jengirikollisuudesta Suomessa.

”Monesti on kysymys raa’asta väkivallasta, ryöstöistä ja nöyryyttämisestä. Teoissa on nähtävissä myös kantaväestöön kohdistuvia rasistisia piirteitä, jotka on tuomittava yhtä jyrkästi kuin muukin rasismi. Kyse on aidoista ja ajankohtaisista ongelmista, joiden uhreiksi joutuu koko ajan ihmisiä.”

