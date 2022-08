Nancy Pelosi on ensimmäinen USA:n edustajainhuoneen puhemies, joka vierailee Taiwanissa sitten vuoden 1997.

Kremlissä on reagoitu kovin sanoin Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailuun Taiwanissa.

Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov syyttää Pelosia provokaatiosta ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo puhemiehen ärsyttävän Kiinaa tietoisesti.

”Kyseessä on provokaatio puhtaimmassa muodossaan. Tällainen ei ole mitenkään linjassa vapauden ja demokratian tukemisen kanssa. Kyse on provokaatiosta. Meidän on kutsuttava tällaista oikealla nimellä”, Peskov kommentoi venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Sergei Lavrov sanoo Pelosin vierailun olevan esimerkki samanlaisesta politiikasta, jota Yhdysvallat harjoittaa Ukrainan suhteen.

”Kyseessä on amerikkalaisten halu näyttää, että he voivat tehdä mitä tahansa. Kyse on yrityksestä ärsyttää Kiinaa tietoisesti”, hän sanoi keskiviikkona uutistoimisto ADNKronosin mukaan.

Pelosin vierailu oli ensimmäinen puhemiehen vierailu Taiwaniin sitten vuoden 1997. Kiinan ulkoministeriön mukaan Kiina vastustaa ja tuomitsee jyrkästi Pelosin vierailun.