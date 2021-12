Terveysoikeuden professori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ei näe esteitä koronapassin käytölle elinkeinotoiminnassa, jos passin sisältämien tietojen edellyttäminen on asiakas- tai työturvallisuuden kannalta perusteltua.

”Terveydentilatietojen käsittelyn elinkeinotoiminnassa pitää lähtökohtaisesti olla tarpeellista ja sille löytyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste. Nämä vaatimukset kyllä täyttyvät koronapassin maan sisäisen käytön osalta. Onkin itse asiassa niin, että jos elinkeinonharjoittajaa tai yleisötapahtuman järjestäjää haluttaisiin lailla kieltää edellyttämästä terveystodistusta, tässä tapauksessa koronapassia, ehtona osallistumiselle, tulisi tuon kiellon oltava perustuslain näkökulmasta välttämätön. Perustuslakimme kun suojaa yhtä lailla tapahtuman järjestäjää tai ravintolanpitäjää kuin tapahtumaan tai ravintolaan pyrkivää”, hän arvioi Puheenvuoron blogissaan.

Lehtonen muistuttaa samalla, että tällä hetkellä voimassa olevan tartuntatautilain 58 i §:n mukaan koronapassia voidaan kuitenkin Suomessa vaatia vain vaihtoehtona aluehallintoviraston tai valtioneuvoston asettamille rajoitustoimille.

Hän huomauttaa, että lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomessa aivan samoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä kuin koronapassin laajasti käyttöön ottaneissa Euroopan maissa.

“Keskeisenä vaatimuksena tietosuoja-asetuksessa kaikelle henkilötietojen käsittelylle on vaatimus käsittelyn tarpeellisuudesta. Toisena tärkeänä periaatteena on vaatimus kerättävien tietojen minimoimisesta eli henkilötietoja saa lähtökohtaisesti kerätä vain niin paljon kuin asianomaisen käyttötarkoituksen perusteella on aidosti tarpeellista. Erityisryhmiin kuuluvien tietojen, kuten terveystietojen, käsittelyperusteita on tietosuoja-asetuksessa vielä erikseen rajoitettu. Sallittuna käsittelyperusteena niille ovat mm. henkilön antama suostumus, henkilötietojen käsittely tarttuvien tautien ehkäisemiseksi taikka tietojen käsittely terveydenhuollon järjestämiseksi. Tarttuvien tautien leviämisen estäminen on hyväksyttävä syy vapauksien rajoittamiselle myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa”, Lehtonen sanoo.

Hän kirjoittaa, että Suomen lainsäädäntö ei nykyiselläänkään suoraan kiellä terveystodistuksen pyytämistä edellytyksenä esimerkiksi harrastukseen osallistumiseen.

“Elinkeinonharjoittajalla tai tapahtumajärjestäjällä on myös lähtökohtaisesti oikeus valita asiakkaansa, kunhan ei syyllistytä yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään. Erilainen kohtelu henkilön terveydentilan perusteella on yhdenvertaisuuslaissa oikeutettua siinäkin tapauksessa, että kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole erikseen laissa säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.”

Lehtosen mukaan tältä osin hyvä arviointiperuste asian hyväksyttävyydelle on ns. demokraattisen oikeusvaltion standardi eli jos koronapassin vaatiminen on oikeutettua muissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa, on sitä vaikea pitää syrjivänä toimena myöskään Suomessa.

“Tällöin koronapassin vaatimisen edellytykseksi riittää, että sitä voidaan objektiivisesti arvioiden pitää tarpeellisena asiakas- tai työturvallisuuden kannalta taikka toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi mahdollisten tulevien rajoitusten varalta.”

Sen sijaan koronapassin vaatiminen työntekijältä edellyttäisi Lehtosen mukaan lakimuutosta Suomessa. Esimerkiksi Italiassa koronapassi on pakollinen työpaikalle pääsemiseksi.

”Suomi on (EU:n yleisen) tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen edelleen ylläpitänyt lakia yksityisyyden suojasta työelämässä. Tuo laki kyllä mahdollistaa huumausainetestit työpaikalla, mutta rajoittaa muutoin terveydentilatietojen käsittelyä työnantajan toimesta. Työnantaja voi siis edellyttää työntekijältä huumausainetestiä taikka teettää hänestä suojelupoliisilla turvallisuusselvityksen, muttei tarkistaa työntekijän rokotussuojaa. Koronapassin edellyttäminen työntekijältä edellyttäisi siksi lakimuutosta.”