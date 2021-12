Nurmijärven kunta kehottaa sekä koululaisten että varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempia harkitsemaan lastensa pitämistä kotona loppuviikon ajan ennen joululomia.

Nurmijärven koronatilanne on huonontunut, ja kunta on saanut ”viikonlopun aikana tiedon, että Nurmijärven kouluissa ja päiväkodeissa on tapahtunut useita altistumisia koronavirukselle viimeisten päivien aikana”.

”Huonontuneesta koronatilanteesta johtuen vanhemmat voivat mahdollisuuksiensa mukaan ja tilannetta arvioituaan hakea lapsilleen vapautusta koulutyöstä tai esiopetuksesta loppuviikon (21.–22.12.2021) ajaksi”, kunta tiedottaa.

Kunta suosittelee luvan myöntämistä sitä hakeville perheille.

”Myös varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajia toivotaan tilanteen salliessa harkitsemaan lasten ottamista kotiin 21.-23.12.2021. Poissaolosta ilmoitetaan normaaliin tapaan Päikyn kautta.”

Nurmijärvi muistuttaa olevan tärkeää, että koululaisten huoltajat seuraavat lastensa oireita ja noudattavat Keusoten altistuneiden koronatestisuositusta.

”Ohjeen mukaan vanhempi voi harkintansa mukaan viedä lapsen koronatestiin, kun epäilee koronavirusinfektiota. Oireisena ei saa tulla kouluun tai esiopetukseen.”

Nurmijärven lukio tiedottaa omasta toiminnastaan Wilman välityksellä.

Suomen hallitus pohtii tällä viikolla, onko koulut omikronvariantin pahentaman epidemiatilanteen vuoksi syytä asettaa etäopetukseen joksikin aikaa tai joululomia pidentää.