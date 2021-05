Eduskunta on aloittanut valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman käsittelyn. Ensimmäistä kertaa laadittu suunnitelma koskee Suomen liikennejärjestelmän kehittämistä vuosille 2021–2032.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi esittelypuheenvuorossaan, että Liikenne 12 ‑suunnitelma on strateginen ohjelma koko liikennejärjestelmän kehittämisestä ja se laaditaan jatkossa neljän vuoden välein aina 12 vuodeksi kerrallaan.

Suunnitelman kolme keskeistä tavoitetta ovat saavutettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden lisääminen. Harakan mukaan saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.

”Radanpidon suhteellinen osuus rahoituksesta kasvaa hieman, mutta pääpaino on edelleen vantterasti tienpidossa. Tieverkon osuus perusväylänpidosta säilyy suurempana kuin rataverkon, ja myös tieverkolle suunnattava kunnossapidon rahoitus kasvaa. Haluamme vähentää väyläverkkomme korjausvelkaa myös alemmalla tieverkolla, joka on teollisuuden kuljetusten kannalta tärkeää. Koko Suomen saavutettavuuden kannalta väyläverkon kunnolla on suuri merkitys”, Harakka sanoi lähetekeskustelussa keskiviikkona.

Suunnitelma sai kansanedustajilta kiitosta etenkin siitä, että siinä on huomioitu kaikkien alueiden tarpeet. Keskustelussa osa edustajista esitti huolen siitä, että tällä hetkellä liikenneverkosto ei ole riittävän kattava kaikkialla Suomessa.

”Esimerkiksi oma kotikaupunkini Rauma on tällä hetkellä suurin kaupunkiseutu Suomessa, jonne ei ole toimivaa henkilöjunaliikenteen yhteyttä. Nyt on tärkeää ja hienoa, että selonteko tukee nimenomaan tätä verkoston laajentamista”, kokoomuksen Matias Marttinen sanoi.

”Keskusta puolustaa jokaisen oikeutta asua kotiseudullaan haluamassaan niemessä, notkossa tai saarelmassa. Meille oli äärimmäisen tärkeää, että koko maa on hyvin huomioitu tässä suunnitelmassa. Huomioitu on myös se, että Suomen liikenteestä kulkee edelleen ja tulevaisuudessakin valtaosa kumipyörien päällä”, Pekka Aittakumpu (kesk) sanoi.

”Suuria kysymysmerkkejä”

Kestävyydellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että erityisesti kaupunkiseutujen asukkailla on entistä paremmat mahdollisuudet valita kestäviä liikkumismuotoja ja tehokkuudella sitä, että rajalliset resurssit käytetään fiksusti, suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti.

”Hämmästyttävää tältä osin on kuitenkin julkisen liikenteen varsin kapea tarkastelukulma. Julkisen liikenteen yksi merkittävä osatekijä, taksiliikenne, on selonteossa jäänyt varsin vähäiseen asemaan. Taitaa olla niin, että 150 sivun selonteossa sana ’taksi’ on mainittu vain kaksi kertaa”, Mikko Lundén (ps) ihmetteli.

Kristillisdemokraattien Antero Laukkasen mukaan suunnitelma sisältää myös suuria kysymysmerkkejä.

"Ne liittyvät alueelliseen oikeudenmukaisuuteen ja uusien hankkeiden rahoitukseen. Selonteon mukainen sopimuksellinen yhteisrahoitus johtaa valtion väylärahoitusvastuun siirtämiseen kunnille, mitä emme pidä tarkoituksenmukaisena. Se ei ole kuntatalouden ja kuntien tasavertaisen kohtelun kannalta hyväksyttävää. Suunnitelmaa on tältä osin tarpeen arvioida uudelleen eduskunta- ja valiokuntakäsittelyssä”, Laukkanen sanoi.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan Verkkojen Eurooppa ‑välinettä eli CEF-rahoitusta hyödynnetään täysimääräisesti Liikenne 12 ‑tavoitteiden toteuttamisessa myös pian alkavalla uudella rahoituskaudella.

Laukkasen mukaan rahoitusratkaisuja vaivaa kapea-alaisuus.

"Esimerkiksi Ruotsi on valinnut paljon monipuolisemmat rahoitusvälineet ja myös hyödyntää paremmin EU-rahoituksen mahdollisuuksia. Pelkääkö hallitus mainehaittaa Brysselissä, jos uskaltautuisimme pyytämään osuuttamme liikenteen kehittämiseen kohdennettavista EU-rahoista?”

Ruuhkamaksutkin nousivat esiin

Kokoomuksen Kari Tolvanen nosti keskustelussa puheeksi myös mahdolliset ruuhkamaksut ja tietullit.

”Ei kai ole mitään suunnitelmia, että ruuhkamaksuilla, tietulleilla tai näillä muilla vastaavilla ilkeillä keinoilla tätä rahoitusvajetta pyritään paikkaamaan?”

”Hallitus ei tee päätöstä ruuhkamaksuista. Hallitus voi tehdä ruuhkamaksut mahdollistavan lainsäädännön, ja alueet tekevät päätökset ruuhkamaksuista ja tiemaksuista itsenäisesti. Tämä hallitus ei päätä, tee ruuhkamaksuja, tiemaksuja eikä nosta enää polttoaineveroja, kun niistä tässä on puhuttu”, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd) vastasi Tolvaselle.

Keskustelun päätteeksi asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.