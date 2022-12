Maahanmuutto. ”Suomessa maahanmuuttaja on maahanmuuttaja toiseen ja jopa kolmanteen polveen asti. Todellista osallisuutta on mahdoton kokea, kun sinulle joka vaiheessa muistutetaan, että et ole oikea suomalainen”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr). Arkistokuva.

Kuva: Karoliina Vuorenmäki