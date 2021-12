Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) puuttuu keskusteluun, jota on käyty hoitajien rokotevelvoitteesta ja oikoo syntyneitä väärinkäsityksiä.

Hän muistuttaa, että perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä oli yksimielinen ja lakimuutos todettiin perustuslain mukaiseksi.

Lakipykälää on kutsuttu julkisuudessa ja mediassa ”rokotuspakoksi”, sillä se tuo sote-työnantajille velvollisuuden huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Lain myötä työtehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa lähtökohtaisesti käyttää vain hoitajaa, joka on osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Tartuntatautilaki sisältää jo nyt säännökset sote-työntekijältä edellytettävästä rokotesuojasta, ja nyt väliaikaisella sääntelyllä täsmennetään, että velvoite koskee myös covid-19-tautia. Kun tätä lakia säädettiin vuonna 2017, esimerkiksi Tehy-lehti kuvasi sen tuovan ”pakkorokotukset työpaikoille”.

”Ei sisällä rokotuspakkoa”

Ojala-Niemelän mukaan kyse ei ole rokotuspakosta, mutta sääntelyn voidaan katsoa merkitsevän henkilöstöön kohdistuvaa, työntekijän terveydentilaa koskevaa vaatimusta. Ojala-Niemelän mukaan asia on rinnastettavissa hoitohenkilökunnan kelpoisuusehdoksi niille, jotka ovat kontaktissa hauraiden ihmisten kanssa. Hän lainaa valiokunnan kuulemaa lakiasiantuntijaa.

”Kaarlo Tuori totesi osuvasti: ’Nyt ehdotettu sääntely ei sisällä rokotuspakkoa. Minun on vaikea nähdä henkilökohtaisen koskemattomuuden rajoituksena sääntelyä, jossa työnhakijan tai työntekijän edellytetään osoittavan, että hän täyttää työtehtävän luonteesta seuraavat terveydelliset edellytykset ammateissa, joiden harjoittajien vastuulla on muiden henkilöiden henki tai terveys, olipa sitten kysymys liikennelentäjästä, palomiehestä, lääkäristä tai sairaanhoitajasta. En myöskään voi nähdä tällaisessa vaatimuksessa perustuslain 18 §:ssä turvatun perusoikeuden rajoitusta. Oikeus harjoittaa elinkeinoa tai ammattia ei tarkoita, että jokaisella olisi oikeus harjoittaa jokaista ammattia. Oikeuden toteutumiselle voidaan asettaa tehtävien luonteen perustelemia lakisääteisiä edellytyksiä, koskivatpa nämä sitten koulutusta, terveydentilaa tai rokotesuojaa, ilman että näitä edellytyksiä tulisi tarkastella perusoikeusdoktriinissamme tarkoitettuina perusoikeusrajoituksina tai että niitä vailla olevien henkilöiden perustuslaissa suojattua yhdenvertaisuutta loukattaisiin.’ Painavaa tekstiä”, Ojala-Niemelä sanoi eduskunnassa tiistaina, kun koronarokotevelvoite hyväksyttiin.

Ojala-Niemelä muistuttaa, että jos esimerkiksi terveydellisistä syistä ei ole mahdollista ottaa rokotetta, työntekijälle on tarjottava muuta työsopimuslain mukaista työtä.

”Kyseeseen tulee työkierto, etätyö, lomautukset ja vasta viimesijaisena keinona – aivan viimesijaisena keinona – palkanmaksun keskeyttäminen.”

Asiantuntija-arviot olivat yhdensuuntaisia

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja toteaa, että tavoitteena on suojata haavoittuvassa asemassa olevia, jotka eivät pysty vaikuttamaan omaan tilaansa.

”Tässä keskustelussa ovat olleet korostuneesti esillä rokottamattomien perusoikeudet. Myös muilla on perusoikeuksia, ja tätä punnintaa me tuolla valiokunnassa teemme.”

”Me kuulimme laajasti asiantuntijoita, ja kaikki asiantuntija-arviot olivat yhdensuuntaisia. Siellä ei poikkipuolista sanaa paljon ollut.”

Ojala-Niemelä harmittelee, että Suomessa perustuslakivaliokunnan toiminta tunnetaan aika huonosti. Suomessa perustuslakivaliokunta arvioi jo etukäteen hallituksen esitysten perustuslainmukaisuuden ja suhteen kansainvälisiin sopimuksiin.

”Tällöin vältytään siltä, että jokin laki todettaisiin myöhemmin perustuslain vastaiseksi. Muun muassa Euroopassa on perustuslakituomioistuin monessa maassa käytössä, jossa sitten voidaan todeta jälkikäteen laki perustuslain vastaiseksi, kun laki on voinut olla jo useita vuosia voimassa, jolloin on totta kai vaikeampaa kääntää sitten taas uusille urille nuo lait.”

Hallituksen esityksen mukaan sote-alalla työskentelee noin 55 000 ihmistä vailla suojaa covid-19-tautia vastaan. Noin 31 000 on esityksen mukaan sellaisia, joilla ei ole ensimmäistäkään rokotetta tai sairastetun taudin antamaa suojaa.

