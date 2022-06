Euroopan keskuspankin EKP:n neuvoston jäsenet kokoustavat tällä viikolla Portugalin Sintrassa ”kesäretriitiksi” kuvaillussa vuosittaisessa usean päivän seminaarissa. Toistaiseksi Portugalista on turhaan odotettu uusia vihjeitä siitä, miten EKP aikoo hoitaa käsissään olevan jättimäisen ongelman.

EKP aikoo puuttua ennätystasolla laukkaavaan inflaatioon koronnostoilla, joista ensimmäinen on luvassa heinäkuussa ja toinen syyskuussa. Samaan aikaan sen olisi onnistuttava pitämään euromaiden valtionlainojen korkoerot hallinnassa. Tehtävä on lähes mahdoton.

Yhä useampi asiantuntija näkee yhdysmerkkejä vuoteen 2011, jolloin EKP nosti korkoa kaksi kertaa siitä huolimatta, että talousnäkymät olivat poikkeuksellisen synkät. Seurauksena oli eurokriisi.

Monien asiantuntijoiden mielestä korkoa ollaan taas nostamassa täsmälleen väärään aikaan. Euroalueen kuluttajahinnat nousivat toukokuussa yli kahdeksan prosenttia ja yhtä karuja lukemia odotetaan perjantaina, kun kesäkuun tilastot julkistetaan. Samaan aikaan Venäjän Ukrainassa aloittama laajamittainen sota on synkentänyt talousnäkymät Euroopassa sellaisiksi, että uusia taantumavaroituksia tulee päivittäin.

Moni arvostettu kansainvälinen ekonomisti muistuttaa, että kuluttajahintoja nostavat energian ja ruoan hinnat, jotka nousevat sodan takia. Sotaa EKP ei pysty koronnostoilla lopettamaan.

Pelkkä odotus rahapolitiikan kiristymisestä on näkynyt erityisesti Italian valtionlainojen koroissa. EKP onnistui rauhoittamaan tilannetta hieman hätäkokouksellaan pari viikkoa sitten.

Italialainen taloustieteilijä, EKP:n johtokunnan entinen jäsen ja ranskalaisen Societe Generale -pankin hallituksen puheenjohtaja Lorenzo Bini Smaghi huomautti viikonloppuna, että korkoerot on syytä ottaa tosissaan.

”Historia on osoittanut, että korkoeroista ei aiheudu pelkästään suuria taloudellisia kustannuksia kasvulle ja työllisyydelle, vaan seurauksena voi olla myös valtava poliittinen hinta, joka johtaa kansalaisten luottamuksen menettämiseen EU:hun”, hän kirjoitti Financial Timesissa .

”Sotaa EKP ei pysty koronnostoilla lopettamaan.”

Italiassa on jo nähty merkkejä Bini Smaghin varoitusten toteutumisesta. Eurokriittiset äärioikeistopoliitikot aktivoituivat heti, kun Italian korot lähtivät EKP:n päätösten takia nousuun kesäkuun alussa. Markkinoilla on siitä lähtien odotettu virallista vaatimusta Italian euroerosta, mikä on nostanut maan korkoja entisestään.

Tuorein osoitus vaarallisesta suuntauksesta ovat puoluegallupit, joissa eurokriittisen fasismitaustaisen Fratelli d’Italian johtaja Giorgia Meloni kasvattaa viikko viikolta etumatkaansa.

Ei ihme, että pääministeri Mario Draghi on puuttunut asiaan. EKP:n entisen pääjohtajan lähin neuvonantaja, taloustieteilijä Francesco Giavazzi on poikkeuksellisen suorin sanoin ilmoittanut EKP:n käyttävän vääriä työkaluja.

Giavazzin ulostulot eivät ole sattumaa. Juuri Mario Draghi joutui tuoreena pääjohtajana korjaamaan EKP:n virheiden jäljet kuuluisalla ”whatever it takes” -puheellaan. Hän ei halua joutua tekemään samaa kotimaassaan vuonna 2022.

