Pahimmilla epidemia-alueilla alkoholin anniskeluun keskittyneet ravintolat voivat maanantaista lähtien olla auki kello 05–18. Muut ravintolat saavat olla auki tunnin myöhempään. Alkoholia saa kuitenkin anniskella vain kello 7–17.

Muissa maakunnissa anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 22 ja ravintola olisi suljettava viimeistään kello 23.

Karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä ravintoloissa ympäri Suomen ja asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan.

Eduskunta hyväksyi lakimuutokset torstaina, mutta hallitukselta on odotettu tietoa asetuksesta, jolla täsmennetään rajoituksia alueittain. Tiukimmillaan anniskeluaika voidaan lakimuutoksen perusteella säätää päättymään kello 17 ja ravintolat suljettaviksi kello 18.

Valtioneuvosto on tänään linjannut täsmennyksistä asetuksella, joka tulee voimaan heti ravintoloiden täyssulun päättymisen jälkeen maanantaina 19. huhtikuuta.

Ravitsemisliikkeiden avaaminen 29.3.–18.4. vallinneen sulun jälkeen toteutetaan siten, että pahimmilla epidemia-alueilla rajoitukset ovat tiukimmat. Alueiden rajoituksia muutetaan epidemiatilannetta vastaavaksi viikoittain muuttamalla valtioneuvoston asetusta.

”Rajoituskokonaisuutta tarkastellaan valtakunnallisen epidemiatilanteen pohjalta ensimmäisen kerran kaksi viikkoa rajoitusten alkamisen jälkeen erityisesti terassien, ruokaravintoloiden ja kiihtymisvaiheen alueiden rajoitusten osalta. Rajoitusten lieventämisen edellytys on epidemian suotuisan kehityksen jatkuminen”, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan.

Tiukimmat rajoitukset näille alueille

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset ovat tiukimmat Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla 19.4. lukien.

Näillä alueilla ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 7–17, ja sallittu aukioloaika on klo 05–18.

Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 7–17 ja sallittu aukioloaika on klo 05–19.

Myös näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Lievemmät rajoitukset näille alueille

Ravintoloiden rajoitukset ovat lievemmät Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla 19.4. lukien.

Näillä alueille ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitus ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Anniskelu päättyy kello 22 ja ravintolat saavat olla auki klo 05–23.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.