Ylen A-Talkin Nato-keskustelussa korostui kaksi näkemystä, kun studiossa kohtasi kaksi Suomen Nato-jäsenyyden kannattajaa ja kaksi vastustajaa.

Keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen ja sdp:n kansanedustaja Mika Kari korostivat Suomen pyrkivän Pohjois-Euroopan vakauteen, ja Nato-jäsenyysprosessi haittaisi tätä tavoitetta.

Nato-jäsenyysprosessin aloittamista kannattavat kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Elina Valtonen sekä vihreiden varapuheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne taas katsoivat jäsenyyden lisäävän vakautta.

Vanhanen ja Kari katsoivat, että Nato-jäsenyysprosessi edellyttäisi rauhallisempaa aikaa. Nato-keskustelu on vilkastunut huomattaviin mittoihin Suomessa, kun Venäjä on keskittänyt joukkojaan lähelle Ukrainan rajaa ja länsimaissa on vakava huoli siitä, että Venäjä hyökkää Ukrainaan uudelleen.

Nato-kysymys. ”Meillä ei välttämättä ole sellaista luksusta, että edessä on joku rauhan aika. Meillä on hyvin jännitteinen turvallisuusympäristö”, Natoa kannattava Atte Harjanne sanoo. Kuva: ALMA TALENT

”Uskon, että jos Nato-jäsenyyttä joskus haetaan, se tapahtuu rauhallisemmissa olosuhteissa”, Vanhanen sanoi.

Elina Valtonen katsoi, että Nato-jäsenyyden tarkastelemista tulee tehdä tulevaisuuslähtöisesti.

”Meidän pitää Suomessa pohtia, onko näköpiirissä se, että turvallisuustilanne tai esimerkiksi Venäjän naapureihinsa kohdistama aggressio olisi hellittämässä lähivuosina. Kehitys, jota olemme todistaneet Georgian sodasta 2008 alkaen, on mennyt koko ajan heikompaan suuntaan”, Valtonen sanoi.

Vakaus. Suomen Nato-jäsenyys haittaisi Pohjois-Euroopan vakautta, katsoo Matti Vanhanen. Kuva: Roosa Bröijer

Venäjä hyökkäsi Georgiaan vuonna 2008 ja miehitti Krimin vuonna 2014.

”Meillä ei välttämättä ole sellaista luksusta, että edessä on joku rauhan aika. Meillä on hyvin jännitteinen turvallisuusympäristö”, sanoi Atte Harjanne.

Vanhanen huomautti, että Suomi elää nyt rauhan aikaa.

Linja. Sdp:n Mika Kari luottaa eduskunnan pitkään ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan. Kuva: OUTI JÄRVINEN

Suomella on niin sanottu Nato-optio, joka tarkoittaa mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä, jos Suomi niin itse päättää. Vanhanen totesi pitävänsä optiota huonona sanana, sillä Natoon liittyminen ei tapahtuisi ilmoitusluontoisesti. Vanhanen

”Meillä oli aikanaan julkistuksenomaisena doktriinina, että Suomi on liittoutumaton. Ykköshallituksessani olin itse kirjoittamassa sitä vuodelle 2004, tästä siirryttiin siihen, että ylläpidämme mahdollisuutta liittoutua ja sitä tarkastellaan aina reaaliajassa ottaen huomioon kansainvälisen tilanteen kehityksen. Tämä linja on oikeastaan yhtä hallituskautta lukuun ottamatta nyt ollut voimassa. Siihen liittyy aina se reaaliaikainen arviointi”, kahden hallituksen pääministerinä aiemmin toiminut Vanhanen sanoi.

Suomen on rakennettava puolustuspolitiikkaa, joka ei aiheuta yllätyksiä, katsoi sdp:n Mika Kari.

”Haluamme luoda vakautta ja uskon, että sen vakauden rakentamisessa eduskunnan pitkä linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on kestävin tie.”

Vanhasen mielestä Pohjois-Euroopan tilanne on nyt pidettävä sellaisena, johon on vuosikymmenten aikana totuttu.

”Tätä vakautta ei kannata nyt, varsinkaan tässä Ukrainan tilanteessa, häiritä sillä, että tuotaisi uusi kriisipesäke, että Pohjois-Euroopan vakaus muutettaisiin ehdoin tahdoin.”