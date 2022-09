Bryssel, Saara Koho

Belgia käänsi päänsä

Belgialla on 1970-luvulla rakennetut ydinvoimalat Doelissa ja Tihangessa. Niissä on yhteensä seitsemän ydinreaktoria. Ydinvoiman osuus maan sähköntuotannosta on noin 50 prosenttia.

Belgiassa on ollut paljon ydinvoiman alasajoa kannattavia poliitikkoja 2000-luvun alusta lähtien siitä huolimatta, että asiantuntijaraportit ovat suositelleet maalle ydinvoimaan investoimista.

Belgiassa tehtiin vuonna 2003 laki, joka estää uusien ydinvoimaloiden rakentamisen ja rajoittaa nykyisten ydinvoimaloiden käyttöiän 40 vuoteen.

Lakia ei kuitenkaan ole noudatettu, sillä Tihangen ykkösreaktori sekä Doelin ykkös- ja kakkosreaktorit täyttivät 40 vuotta jo vuonna 2015.

Ne jatkavat yhä toiminnassa.

”Jos seuraavat 5–10 talvea ovat vaikeita, meillä on kiire säilyttää enemmän kuin kaksi ydinreaktoria toiminnassa.”

Belgian hallitus päätti vuonna 2018, että ydinvoiman alasajo tapahtuisi vuonna 2025.

Tänä keväänä Ukrainan-sodan alkaminen muutti kuitenkin nämä suunnitelmat.

Belgia aikoo nyt jatkaa kahden 1980-luvulla käyttöön tulleen reaktorin, Doel 4:n ja Tihange 3:n käyttöikää vuoteen 2035 saakka.

Ensin tehdään kuitenkin selvitystyötä siitä, onko käyttöiän jatkaminen teknisesti mahdollista ja turvallista.

Belgian keskustaoikeistolaisen ­Mouvement réformateur -hallituspuolueen johtaja Georges-Louis Bouchez on sitä mieltä, että Belgian pitäisi jatkaa useamman kuin kahden ydinreaktorin käyttöikää.

”Jos seuraavat 5–10 talvea ovat vaikeita, meillä on kiire säilyttää enemmän kuin kaksi ydinreaktoria toiminnassa”, hän totesi viime viikolla.

Saksassa liittokansleri Olaf Scholz totesi vielä kesäkuussa, että maa pysyy päätöksessään irtautua ydinvoimasta kokonaan vuoden loppuun mennessä.

Elokuun alussa hän oli jo pehmentänyt äänensävyjään. Scholz totesi, että maan ydinvoimaloiden käyttöiän pidentäminen ”saattaisi olla järkevää”. Saksan talousministeri, vihreiden Robert Habeck vastustaa käyttöajan jatkamista.

Saksalla on käytössä enää kolme ydinvoimalaa, Emsland, Isar ja Neckar- westheim.

Ne on määrä sulkea tämän vuoden lopussa.

Saksan edellinen liittokansleri Angela Merkel päätti ydinvoimalan alasajosta vuonna 2011, Fukushiman onnettomuuden jälkeen.

New Delhi, Pia Heikkilä

Lisää voimaloita

Intia painii energiaturvallisuuden kanssa, koska se on suurelta osin riippuvainen tuonti- öljystä ja -kaasusta. Maalla on pitkälti kotimainen ydinvoimaohjelma. Intia on sitoutunut kasvattamaan ydinvoimakapasiteettia osana suurta infrastruktuurin kehittämisohjelmaa. Maassa on nyt käytössä 22 ydinreaktoria kahdeksassa laitoksessa. Niiden kokonaiskapasiteetti on hieman yli 3 prosenttia sähkön kokonaistuotannosta.

Intian suurin sähköntuottaja NTPC ja Nuclear Power Corporation aikovat rakentaa kaksi uutta reaktoria Keski-Intiaan. Lisäksi pohjoiseen suunnitellaan voimaloita. Kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan maa rakentaa lisäksi parhaillaan kuuden gigawatin ydinkapasiteettia, joka on eniten Kiinan jälkeen.

Pääministeri Narendra Modi on atomienergian kannattaja ja hänellä on kunnianhimoinen ydinenergiasuunnitelma.

Intia oli yli 30 vuoden ajan ­suurelta osin suljettu ydinvoimaloiden ja -materiaalien kaupankäynniltä ydinaseohjelmansa vuoksi. Tämä esti sen siviiliydin- energian kehittämistä vuoteen 2009 asti. Aiempien kauppakieltojen ja alkuperäisen uraanin puutteen vuoksi maassa on ainutlaatuisella tavalla kehitetty ydinpolttoainekiertoa varastojen hyödyntämiseksi.

Vuodesta 2010 lähtien Intian siviilioikeudellisen vastuulain ja kansainvälisten sopimusten välinen ristiriita on rajoittanut ulkomaisten yritysten kehittämän teknologian tarjontaa. Venäjän Rosatom on ollut kuitenkin mukana aiemmissa ydinvoimaprojekteissa.

Lontoo, Auli Valpola

Investointien saanti vaikeaa

Heinäkuussa hallitus antoi suunnitteluluvan uudelle kahden reaktorin Sizewell C -ydinvoimalalle. Se aiotaan rakentaa Itä-Englantiin paikalle, jossa on jo yksi käytöstä poistettu ja yksi toimiva voimala.

Rakennuttaja olisi Ranskan valtion pääosin omistama EDF , joka omistaa muutkin Britannian käytössä olevat voimalat. Alun perin Kiinan ­valtionyhtiön CGN :n piti olla mukana rahoittajana, mutta nyt se aiotaan jättää hankkeesta.

Arviolta 20 miljardia puntaa eli 23 miljardia euroa maksavaan Sizewell ­C:hen hallitus on aiemmin luvannut 1,7 miljardia puntaa. Hallituksen ajaman mallin mukaan voimalatyömaata rahoitettaisiin osittain ennakkomaksuilla, joita perittäisiin kuluttajien energialaskuissa.

Britannian ydinvoimalakanta on vanhaa, ja yksityisiä investointeja on ollut vaikea houkutella uusien reaktoreiden rakentamiseen. Viime vuosina useita hankkeita on kaatunut.

Ainoa rakenteilla oleva voimala on EDF:n Hinkley Point C, jonka valmistuminen on viivästynyt ja kustannukset nousseet 30 prosenttia.

Ensi viikolla väistyvä ­pääministeri Boris Johnson asetti maalisuussa tavoitteeksi ydinvoiman lisäämisen vuoteen 2050 mennessä niin, että se kattaa neljänneksen Britannian sähköntarpeesta. Nyt noin 15 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla.

Nykyisistä ydinvoimaloista vain yksi, Sizewell B, on toiminnassa ensi vuosikymmenellä. Hinkley Point B suljettiin elokuun alussa, ja sitä ennen tiensä päähän tuli Hunterston B tammikuussa.

New York, Janne Soisalon-Soininen

Ydinvoiman ykkösmaa

Presidentti Joe Bidenin kirjattuna tavoitteena on saada energiateollisuuden hiilidioksidipäästöt nollaan vuoteen 2035 mennessä. Vaikka demokraatit onnistuivat saamaan kongressissa hiljattain läpi kunnianhimoisen puhtaaseen energiaan panostavan lakipaketin, tuuli- ja aurinkovoiman etenemistä hidastavat edelleen toimitusketjujen haasteet.

Päästötavoitteeseen ei päästä ilman ydinvoimaa ja vielä käynnissä olevien voimaloiden käyttöiän pidentämistä. Tähän tarkoitukseen hallinto on korvamerkinnyt kaikkiaan kuuden miljardin dollarin verran varoja.

Eikä vastalauseita ole juuri kuultu. Viime vuosien aikana ydinvoimaa koskeva yleinen mielipide on muuttunut myönteisemmäksi, etenkin aiemmin siihen kriittisemmin suhtautuneiden demokraattien joukossa.

Maassa on tällä hetkellä kaikkiaan 92 energiaa tuottavaa ydinvoimalaa, ja viritteillä on ainakin kaksi voimalahanketta, Washingtonin ja Wyomingin osavaltioissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana on poistunut käytöstä 12 voimalaa.

Kalifornian Diablo Canyonin voimala olisi seuraavana poistumassa käytöstä vuonna 2025, mutta osavaltion kuvernööri Gavin Newsom on ehdottanut käyttöiän pidentämistä. Voimala tuottaa lähes kymmenen prosenttia osavaltion sähköstä.

Ydinvoiman kärkimaana talvi ei ole Yhdysvalloissa samanlainen pelon aihe kuin Venäjän kaasusta yhä riippuvaisessa Euroopassa. Noin 20 prosenttia maan sähköstä tulee ydinvoimasta.

Hongkong, Hannamiina Tanninen

Kiinalla suuret suunnitelmat

Ainakin kolmessa Aasian kehittyneessä taloudessa ydinvoiman osuuden voidaan odottaa kasvavan lähivuosina. Uusista projekteista tai lainsäädännön luomisesta uusille projekteille ovat ilmoittaneet Etelä-Korea, Japani ja Kiina. Kiinan osuus on näistä ­merkittävin. Vuonna 2021 maailmassa aloitettiin kymmenen uuden ydinreaktorin rakentaminen. Näistä kuusi sijaitsee Kiinassa.

Kaikkiaan Kiinassa on rakenteilla 23 reaktoria, ja hallituksen tavoite on lisätä kapasiteettia lähes kolmanneksella seuraavan kolmen vuoden aikana nyky- tasoon verrattuna. Kiina on myös ­myynyt Hualong-reaktorinsa Pakistanille ja viimeistelee sopimusta reaktorin rakentamisesta Argentiinaan.

Kiinassa on tällä hetkellä rakenteilla olevaa ydinvoimakapasiteettia lähes 24 gigawatin edestä ja suunnitteilla on vielä 34 gigawattia. Jos kaikki tämä toteutuu, Kiinasta tulee maailman suurin ydinvoiman tuottaja.

Elokuussa Japanin pääministeri Fumio Kishida ilmoitti, että maa ryhtyy jälleen rakentamaan uutta ydinvoimaa. Uudet ydinvoimalat ovat teknologialtaan uuden sukupolven ydinvoimaloita. Samalla vahvistettiin, että Japanin 17 olemassa olevaa ydinreaktoria otetaan uudelleen käyttöön vuoden 2023 kesään mennessä.

Kyseessä on täyskäännös yli vuosikymmenen jatkuneeseen politiikkaan, jossa ydinvoiman osuutta aktiivisesti vähennettiin. Japanin hallitus linjaa tarkemmista toimenpiteistä ja aikataulusta vuoden loppuun mennessä. Japani on asettanut tavoitteeksi ydinvoimatuotannon osuuden olevan 20–22 prosenttia maan sähköntuotannosta vuonna 2030.

