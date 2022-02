Energian hinnannousu on huolestuttavaa ja hallitus haluaa helpottaa kansalaisten tilannetta, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd) pääministerin haastattelutunnilla Ylellä sunnuntaina.

Marinin mukaan jakeluvelvoitteen kiristämisen lykkääminen on mahdollista. Marin väläyttää myös nykyisen jakeluvelvoitteen laskemista määräaikaisesti.

Jakeluvelvoite on se osuus polttoaineesta, jonka täytyy olla uusiutuvia. Velvoitteen nostaminen nostaa myös polttoaineen hintaa.

Jakeluvelvoite on nyt 18 prosenttia, ja hallituksessa on herännyt ristiriitaa sen nostosta 34 prosenttiin. Juha Sipilän (kesk) hallitus sopi viime kaudella, että jakeluvelvoite nousee tieliikenteessä 18 prosentista 30 prosenttiin vuosina 2021–2029. Nyt Marinin hallitus on ollut nostamassa biokaasulla katettavaa jakeluvelvoitetta 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

”Mielestäni yksi asia, mitä meidän pitää arvioida, on tämä aikataulu. Se, että millä aikataululla, millä aikavälillä, millä tavalla esimerkiksi tämän jakeluvelvoitteen osalta toimimme. Voimmeko nyt tehdä muutoksia, jotka välittömästi helpottaisivat tätä tilannetta, siis jopa tästä nykyisestä jakeluvelvoitteesta? Kuitenkin niin, että muutokset olisivat määräaikaisia ja edelleen pidemmällä kulkisimme sitä tavoitetta kohti, minkä olemme asettaneet”, Marin sanoi.

Marin sanoi, että hän on itse kannattanut jakeluvelvoitteen kiristämistä.

”Tässä tilanteessa meidän pitää arvioida tätä kokonaisuutta niin, ettemme tätä akuuttia tilannetta ainakaan vaikeuttaisi”, Marin kuitenkin sanoi.

Marinin mukaan nopeiden, tehokkaiden ja kohdennettujen keinojen löytäminen on vaikeaa. Hallitus etsii lääkkeitä nimenomaan polttoaineiden hintojen nousuun.

Marin sanoi olevansa samaa mieltä ilmasto- ja ympäristöministeri Emma Karin (vihr) kanssa siitä, ettei Suomen pidä tehdä fossiiliriippuvuutta lisääviä toimia. Akuuttiin tilanteeseen reagointi ei Marinin mukaan vie Suomea pois polulta kohti hiilineutraalisuustavoitetta.

IS: Jakeluvelvoitteen väliaikainen laskeminen pöydällä

Marin kertoi hallituksen viisikon eli hallituspuolueen puheenjohtajien keskustelleen polttoaineiden hintatilanteesta viimeksi perjantaina.

Ilta-Sanomien mukaan keskustelussa oli virkakunnan alustava malli, jossa jakeluvelvoite laskettaisiin väliaikaisesti tänä ja ensi vuonna nykyistä 18 prosenttia alemmalle tasolle. Toisaalta velvoitteen kiristys olisi suunniteltua nopeampaa vuosina 2024–2030, jotta lopulliseen päästövähennystavoitteeseen päästäisiin ajallaan.

LUE MYÖS: