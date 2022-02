Euroopan unionin linjaamat Venäjä-pakotteet ovat herättäneet keskustelua. Erityisesti on nostettu esiin se, että Venäjän sulkeminen ulos maailmanlaajuisesta Swift-rahansiirtojärjestelmästä ei mennyt läpi torstaina Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma lyttää pakotepäätöksen. Hän viittaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielivaltaan.

”Vaikea hyväksyä sitä, miten heikko Eurooppa on Putinin mielivallan ja aggression edessä. Talouspakotteiden vaikutukset ovat parhaimmillaankin paljon hitaampia kuin tunti tunnilta etenevä Venäjän hyökkäys. Pakotteet eivät vaikuta Putinin suunnitelmiin nyt hädän hetkellä”, Vuorelma tviittaa.

Ainakin nykyistä paljon laajemman materiaalisen tuen antaminen Ukrainalle sekä Venäjän sulkeminen ulos Swift-järjestelmästä olisivat hyvin todennäköisesti keinoja, joilla olisi nykyistä enemmän vaikuttavuutta, hän pohtii.

”Eurooppa joutuu seuraamaan hyökkäystä voimattomana, koska pakotevaikutusten ja sotilaallisen vallankäytön välillä on ajallinen epäsymmetria. Hyökkäys tapahtuu nyt, eivät kovimmatkaan pakotteet vaikuta siihen akuutisti.”

”Rautaesirippu voi laskeutua”

Myös esimerkiksi europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) kaipaisi kovempia sanktioita.

”On se kumma, jos EU-maat eivät näe tätä hetkenä, jolloin myös demokratiaa ja kansainväliseen oikeuteen nojaavaa Eurooppaa on puolustettava. Demokratian arvo on suuri. Pienet talousuhraukset, joista nyt on kyse, eivät ole mitään sen rinnalla. Putin on eristettävä. Mitä nopeammin, sitä parempi”, hän tviittaa.

”Putin tavoittelee nähtävästi nukkehallintoa Ukrainaan. Siitä ei voi neuvotella. Jos hän onnistuu, rautaesirippu voi laskeutua Eurooppaan. Putin tuskin siinä jättää etupiiriään tähän. Mitä nopeammin Putin eristetään kansainvälisestä taloudesta ja tulonlähteistä, sitä pienemmät riskit jatkossa.”

Niin ikään oppositiopuolue kokoomus on vaatinut kovempia Venäjä-pakotteita. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo totesi tänä aamuna Ylen Ykkösaamussa olevan vaikea ymmärtää Swift-päätöstä.

”Minusta olisi pitänyt ottaa kaikki pakotteet täydellä voimalla käyttöön”, Orpo sanoi Ylelle.

Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta totesi Ylen aamussa, että hänen odotuksensa olivat pakotteiden suhteen korkeammalla etenkin finanssipuolesta. Hän viittasi Swift-ratkaisuun.

Myös johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista totesi Ylelle, että kokonaisuus tuntui ”aika vässykältä”. Hän ihmettelee, mitä seuraavaa askelta vielä odotetaan.

LUE MYÖS: