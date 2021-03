Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen varoittaa Suomen koronatilanteesta.

”Jos (tartuntamäärät) vähänkään lähtevät ylöspäin, hyvin nopeasti ollaan vaikeuksissa”, hän totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Suomessa todettiin perjantaina 512 uutta koronatartuntaa. Järvinen huomauttaa, että tämän viikon tartuntamäärät ovat viime viikon tasolla, eli tilanne ei ole parantunut. Jos tilanne jatkuu pitkään, se voi Järvisen mukaan alkaa näkymään tehohoitopotilaiden hoidossa.

”Kyllähän meillä suunnitelmat on siihen, että jos potilasmäärät kasvaisivat, pystyttäisiin hoitamaan tehohoitoa tarvitsevat koronapotilaat. Ongelma on se, että näitä paikkoja on nyt muiden hoitoa tarvitsevien käytössä. Koronapotilaat pyritään hoitamaan, mutta se rupeaa näkymään muiden tautien hoidossa. Meillä on aina oltava pieni määrä tehohoitopaikkoja vapaana, jos sairaalaan tulee tehohoitoa tarvitseva potilas. ”

Hän sanoo, että koronapotilaat on hoidettava ensin, koska he ovat hengenvaarassa. Järvinen sanoo suoraan, että jos koronatilanne pahenee, hoitovelkaa alkaa kertyä.

”Tästä terveydenhuollon kantokyvyssä on kyse.”

Järvinen huomauttaa, että Suomessa nyt vallalla oleva koronan brittimuunnos tarttuu noin puolitoista kertaa tavallista virusta helpommin.

”Se tekee pikkuisen rajumman taudin, useampi joutuu sairaalahoitoon ja todennäköisesti kuolleisuus on suurempi. ”

