Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ruotii puolueen Tuumaustunti-tilaisuudessa pidetyssä poliittisessa tilannekatsauksessaan keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin perjantaista eroa valtiovarainministerin paikalta.

”Kulmuni syyllistyi kepulaiseen perisyntiin: hän sekoitti omat rahat ja veronmaksajan rahat”, Halla-aho sanoo.

”Marinin hallituksella on kaksi ongelmaa, joista ensimmäinen on uhka hallitukselle itselleen ja toinen Suomelle. Se ensimmäinen ongelma on keskustan surkea kannatus, jota Marinin gallup-suosio vain korostaa. Kunnallisvaalit järjestetään alle vuoden kuluttua, ja keskustan asema johtavana kuntapuolueena ja maaseudun yksinvaltiaana on ensimmäistä kertaa vakavasti uhattuna. Tämä asetelma heijastuu kepun yleisessä sekoilussa ja hysteerisissä hyökkäyksissä perussuomalaisia vastaan, mutta se pakottaa kepun myös irtiottoihin suhteessa hallitukseen.”

”Toinen ongelma on se, että hallituksella ei ole yhtenäisiä tavoitteita oikeastaan minkään suhteen. Niinpä jokainen puolue pyrkii ulosmittaamaan omalla tontillaan sen, mikä ulosmitattavissa on”, Halla-aho sanoo.

Halla-aho kommentoi myös Ano Turtiaisen erottamista perussuomalaisten eduskuntaryhmästä.

”Me teimme erittäin vaikean päätöksen omista syistämme. Eduskuntaryhmässä jos missä pätee kolmen muskettisoturin sääntö: yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Eduskuntaryhmä ei uhraa yksittäistä jäsentään, mutta myöskään yksittäinen jäsen ei uhraa eduskuntaryhmää. Lojaliteetin on toimittava kumpaankin suuntaan, tai se ei voi toimia lainkaan”, Halla-aho sanoo.

