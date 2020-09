Matkailurajoitusten höllentämisestä huolestunut lukija nostaa esiin, että negatiivisen testituloksen takuuaika on kovin lyhyt.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on päättänyt höllentää matkustusrajoituksia 19. syyskuuta lähtien. Hallitus vapauttaa matkustamista maista, joissa koronatartuntoja on alle 25 sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Tähän saakka vastaava rajaluku on ollut 8–10 tartuntaa.

Uusi Suomi kysyi lukijoidensa mielipidettä matkailijoiden koronatestaamiseen 2.-14.9.2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1814 lukijaa.

Yli puolet vastaajista kannatti negatiivisen koronavirustestituloksen vaatimista Suomeen tulevilta matkustajilta. Kolmannes vaatisi negatiivista testitulosta vain riskimaista Suomeen saapuvilta. 14 prosenttia vastaajista ei vaatisi testitodistusta.

”Turisteille määrättävä lähtömaassa vähintään 48 tuntia ennen hankittu lääkärintodistus Suomeen päästäkseen sekä pakollinen testi myös Suomeen tultaessa. Karanteeni siihen saakka kunnes testitulos saadaan. Karanteenia pitää myös pystyä valvomaan. Matkustajalta tulee saada selkeä kirjallinen tieto matkaohjelmasta ja majoituksesta.”

”Vaikka käytännössä todistuksella ei ole merkitystä, koska sen aitoutta ei voi todeta, ehkä testituloksen vaatiminen kuitenkin vähentäisi ihmisten matkustushaluja.”

”Pelkkä suoraan riskimaista tulevien testaus ei riitä, sillä heitä saapuu kiertokautta tekemällä esimerkiksi välilaskun ’riskittömään’ maahan.”

”Pieni lisäkustannus tai epämukavuus matkustukseen on pieni hinta siitä, että kotimaassa voidaan olla vapaammin.”

”Rajoitusten tulisi perustua ennen maahantuloa tehtyyn riittävän tuoreeseen negatiiviseen testitulokseen. Työmatkailijoille ei ole ongelma koska työnantaja maksaa testit, ja mahdollistaa turisminkin. Pelkkään jonkun alueen esiintyvyyslukuun perustuvat rajoitukset sopivat akuuttiin rajoittamiseen, mutta eivät ole pidemmällä aikavälillä toimivia muun muassa jatkuvan epävarmuuden takia. Miksi kukaan varaisi matkaa Suomeen, jos päätös voi muuttua paria päivää ennen matkaa.”

”On sinisilmäisyyttä uskoa, että positiivisen tuloksen saanut jäisi vapaaehtoiseen karanteeniin.”

”Jos on aivan pakko matkustaa, niin testin hankkiminen ei pitäisi olla mikään este. Se pitäisi myös tehdä omalla tai työnantajan kustannuksella.”

Testien ja testitulostodistusten luotettavuus mietityttävät vastaajia. Syntyykö nyt väärennettyjen testitulosten markkina?

”Mikä todistus, kenen antama? Mieluummin pikatestejä ja koronakoiria kentillä ja satamiin.”

”Erikoinen tilanne, koska ulkomailta matkustaja saa varmasti joltain huijarilta väärennetyn todistuksen rahalla tai lahjonnalla.”

”Väärennettyjen testitulosten markkinaa riskimaista ei pidä luoda tai tukea.”

”Suomen pitäisi itse luoda systemaattinen testausmenettely. Monissa maissa ’musta pörssi’ myy koronatodistuksia, joten niin naiivi ei pidä olla, että ostetulla paperilla pääsee kulkemaan. Tavoitteena olisi siis estää virusta saapumasta maahan, joten asiaan pitäisi suhtautua vakavasti. Nykyinen liikennevalomalli on täysin turha, sitä ei juuri päivitetä eikä käytännön toimia toteuteta jämäkästi.”

”Niin kauan kuin meillä ei ole olemassa kansainvälisesti hyväksyttyä ja tunnustettua järjestelmää, niin ei ole olemassa mitään takeita siitä, onko testin tulos edes aito tai kuinka vanha. Toiseksi henkilö voi olla täysin oireeton saapuessaan, mutta oireileminen alkaa vasta usean päivän päästä hänen Suomeen tultuaan. Negatiivinen testitulos ei kerro mitään siitä, että onko saapuja mahdollisesti altistunut koronalle.”

Maahan vain ”puhtailla papereilla”?

46 prosenttia vastaajista kannatti kaikkien Suomeen tulevien matkustajien testaamista lentokentillä, satamissa ja rajanylityspaikoilla. 37 prosenttia kannatti vain riskimaista Suomeen saapuvien testaamista. 16 prosenttia vastusti kaikkien testaamista.

Testitulosten hyöty mietitytti vastaajia.

”Vain positiivinen testitulos on varma. Negatiivisen testi tuloksen takuuaika on todella lyhyt.”

”Jos kaikki testataan niin kauanko menee tuloksissa? Jos tuloksissa kestää parikin päivää ja positiivisen tuloksen omaava matkustaja saa liikkua vapaasti pari päivää Suomessa niin onko testistä sitten kovin suurta hyötyä.”

Osa vastaajista oli huolissaan testauksen työläydestä ja kustannuksista.

”Kaikille testin tekeminen liian kallista. Testi voidaan tehdä tarpeen mukaan henkilöille, kuten ydinvoimala-asentajille, jotta pääsevät heti töihinsä sekä riskimaista tuleville. Muille ensisijainen keino välttyä levittämästä tartuntoja on karanteeni.”

”Covid-19 on kaikkialla ja sen testaus maksaa myös Suomessa. Miksi ottaa itselle kaikki kustannukset?”

”Ei meillä ole varaa paapoa koko maailman matkustajia.”

”Turhaa rahan heittoa roskiin, testit arvokkaita ja suurin osa kuitenkin negatiivisia tuloksia. Riskimaista voisi tehdä, mutten heittäisi resursseja roskiin sillä, että testataan ihmisiä, jotka tulevat jostain missä vähemmän koronaa kuin meillä - olleet eristäytyneitä ja varovaisia jo ennestään koronaan liittyen.”

”Turhaa resurssien haaskausta. Emme ole Norja.”

Koronaa etsimässä. Koronakoirat etsivät mahdollisia koronatartuntoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kuvassa labradorinnoutaja Milka. Kuva: Elle Nurmi

Vastaajat antavat neuvoja hallitukselle

”Todistus tulisi esittää jo lähtöselvityksessä ja toisen kerran maahantulon yhteydessä. os ei ole riittävän pätevä, samalla lennolla samantien käännytys ja kustannukset maksaa matkustaja.”

”Tulijoiden saastutukseen tulisi tarttua tiukasti. Testaus voisi olla esimerkiksi kaksiportaista eli tulijalla pitää olla korkeintaan pari päivää vanha negatiivinen testitulos ja Suomessa voitaisiin rajalla tehdä vielä parin tunnin pikatesti.”

”Jossain vaiheessa Venäjän raja aukaistaan. Venäjän kohdalla voisi estää esimerkiksi bensanhakijoiden ja jobbareiden liikkumisen, ainoastaan aidoille turisteille lupa liikkua rajojen ylitse.”

”Jos edelleen halutaan pelätä koronaa niin sitten matkustus on ensimmäinen asia, mitä pitää rajoittaa. Suomen sisällä kuitenkin yritysten ja tapahtumien suhteen pitäisi saada järjestää ja toimia normaalisti.”

”Matkailuun pitäisi saada ’Gore Tex’: Suomesta ulkomaille huvimatkailu täysin nolliin, matkailla voi kotimaassakin. Näin tukisi vaikeuksissa olevaa kotimaista matkailusektoria. Ulkomailta pitäisi pystyä matkustamaan ainakin talvikaudella Lappiin, kunhan kattava testausjärjestelmä ja riittävä "eristäminen suomalaisista" pystytään toteuttamaan. Ja tällä linjallahan hallitus onkin.”

”Suomesta pahimpiin riskimaihin tapahtuvaa vapaa-ajan matkustamista pitää rajoittaa määräajaksi. Rahti ja välttämätön työ- ja bisnesmatkustus pitää sallia, jotta teollisuus saa tilauksia, huoltopalvelut ym. pelaavat ja asiakkaiden luottamus suomalaisiin yrityksiin säilyy.”

”Korona on uusi sairaus, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta. Eikä leviämiskäytöstäkään täysin. Nöyryyttä peliin ja ostetaan rokotteelle aikaa.”

”Maata ja sen kansalaisia pitää suojella mahdollisimman tehokkaasti ja siksi pelkät 'liikennevalot' eivät riitä, vaan niille, jotka liikkuvat leväperäisesti, asetetaan ankarat ehdot.”

”Matkustelu on pääosin turhaa ympäristöä rasittavaa huvimatkailua, jonka varaan ei tule minkään valtion toimeentuloaan perustaa. Matkustelu korona-aikana vaarantaa koko yhteiskunnan toiminnan eikä koko yhteiskunnan sulkemisen uhalla tule matkailuelinkeinoa pönkittää. Mikäli yritys on perustanut toimintansa kokonaan ulkomaisten turistien varaan on se ottanut siinä tietoisen riskin, joka nyt realisoituu. Yhteiskunnan ei tule kantaa yritysriskiä tämän kaltaisten toimijoiden puolesta.”

”Olisi tehokkaampaa tukea matkailua ja liikennettä pitäen virus mahdollisimman hyvin poissa Suomesta, jotta muu yhteiskunta pyörisi mahdollisimman normaalisti vähillä tuilla, kun ihmiset uskaltaisivat elää ja kuluttaa. Matkailun avaaminen ja siitä seuraavat tartunnat ja niiden pelko jäädyttäisi kotimaista kulutusta vielä lisää.”

LUE MYÖS: