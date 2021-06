Vihreiden varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra avautuu vihreiden heikosta vaalituloksesta.

Vihreät menetti kuntavaaleissa 1,9 prosenttiyksikköä kannatustaan viime kuntavaaleista ja saavutti 10,6 prosentin kannatuksen.

Vihreät ei saavuttanut suurissa kaupungeissa toivomaansa menestystä ja menetti esimerkiksi Jyväskylässä suurimman puolueen paikkansa, jonka puolue sai viime vaaleissa Touko Aallon nosteella. Vihreät tippui Jyväskylässä peräti kolmanneksi.

Helsingissä suurimman puolueen paikasta ei tullut tiukkaa taistoa, vaan kokoomus vei voiton ja pormestarikisan selvästi.

Ohisalo kierrellyt tuloksen jälkeen

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on korostanut julkisuudessa, että vihreät kuitenkin sai historiansa toiseksi parhaan kuntavaalituloksen huolimatta pudotuksesta. Ohisalo on myös toistanut viestiä siitä, että ilmastonmuutos ei kiinnostanut vaaliteemana tarpeeksi, vaikka hän yritti tuoda sitä vaalitenteissä esiin.

Varapuheenjohtaja Diarra puhuu kuitenkin vaalituloksesta suorin sanoin.

”Kuitenkin, meidän ehdokkaat ympäri Suomen on tehnyt todella paljon työtä näiden vaalien eteen ja pettymys on karvas. Minusta sen voi aivan rehellisesti sanoa ääneen. Tämä on meille vihreille pysähtymisen paikka. Me menetimme merkittävästi kannatusta. Kyllä, tämä on puolueen toiseksi paras tulos kuntavaaleista, mutta suunta on muuttunut”, Diarra kirjoittaa Facebookissa.

”Kyseessä ei ole vain paikallisen tason kysymykset vaan kysymys on jostain suuremmasta. Ystävät, tämä on meille varoitusmerkki – tämä on meille pysähtymisen paikka. Meidän tulee nöyrästi kuunnella se viesti, jonka olemme nyt saaneet. Toivon, että jokainen käy kesän aikana tuttujen ja tuntemattomien kanssa keskustelua ja ennen kaikkea kuuntelee. Meidän vastauksemme ei voi olla, että meidän viestiämme ei tajuttu.”

Varapuheenjohtajan mukaan vihreiden on nyt arvioitava todella tarkkaan, tekeekö puolue tekoja, joista puolue on puhunut. Hän kysyy, meneekö Suomi siihen suuntaan, josta yhdessä hallitusneuvotteluissa sovittiin.

”Nyt toivon, että te kaikki, joille tämä puolue on rakas ja tärkeä, alatte keskustelemaan. Ei pelätä liikaa sitä, miltä näyttää olla brutaalin rehellinen itselleen. Ilman sitä me emme pysty uudistumaan.”

Ex-puheenjohtaja huolestui äänestysaktiivisuudesta

Myös vihreiden entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko ja Turun kaupunginvaltuutettu Ville Niinistö pohtii vaalitulosta Facebookissa. Hän vei vihreät viime kuntavaaleihin, joissa puolue nosti kannatustaan merkittävästi 12,5 prosenttiin. Niinistö luopui puheenjohtajuudesta kesäkuussa 2017, jolloin vihreiden gallup-kannatus pyöri 15 prosentin tuntumassa.

”Neljä vuotta sitten nousimme keskisuureksi kuntapuolueeksi terävällä koulutuksen kunnianpalautuksen linjalla. Oppositiossa se oli toki helpompaa. Tällä kertaa meidän teemamme eivät yhtä lailla hallinneet kuntavaalikeskusteluja”, Niinistö toteaa.

”Tämä on myös muistutus siitä, että äänestäjät odottavat vastinetta omien arvojensa kannalta äänestyspäätöksilleen – niin omassa kunnassaan kuin eduskunnassakin. Äänestäjille me olemme työssämme tilivelvollisia. Olen aina ollut ylpeä vihreiden mahdollisista äänestäjistä siinä, että he ovat aika vaativia tekemämme politiikan suhteen. Palaute tulee fiksusti ja sitä kannattaa kuunnella.”

Niinistö on huolissaan myös historiallisen alhaisesta äänestysaktiivisuudesta, jota kaikkien puolueiden pitäisi hänen mielestään miettiä tarkkaan. Hän huomauttaa, että kaikkien hallituspuolueiden tulos jää jonkin verran viime kuntavaaleista.

”Hallituksen tulisi tulkita tämä kannustuksena sen politiikan terävöittämiselle. Kun alamme siirtyä korona-ajan jälkeiseen aikaan, edistyksellisen politiikan hyödyt on osoitettava entistä paremmin. Hyvinvointivaltion, koulutuksen ja osaamisen, ihmisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä kestävän kehityksen vahvistamisen on tultava esiin johdonmukaisena linjana”, Niinistö sanoo.