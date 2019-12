Ulkoasiainhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö UHVY ottaa kantaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja hallituksen al-Hol-linjan ympärillä pyörivään kohuun.

UHVY:n puheenjohtaja Juha Parikka ihmettelee kannanotossaan, miksi talon omaa väkeä ”pidetään pimennossa” tapaukseta.

”Olemme seuranneet UHVYssä kiinnostuksella taloamme kuohuttanutta konsulipäällikkö Pasi Tuomisen tapausta. Kyseessä on vakava asia, joka vaatii perusteellista selvittämistä”, Parikka kirjoittaa.

Parikan mukaan konsulipäällikkö Tuomisen asiasta ei ole puhuttu ulkoasiainhallinnon sisällä.

”Olemme joutuneet keräämään tietomme pääasiassa mediasta ja huhupuheista käytäviltä. Sisäisesti asiasta on tiedotettu vain konsulipalveluissa, jossa osastosta vastaava alivaltiosihteeri on käynyt puhumassa. Me muut olemme informaatiossa lähinnä Ilta-Sanomien varassa.”

Ilta-Sanomat on tuonut lähteidensä ja dokumenttien perusteella esiin väitteen, että Tuominen olisi siirretty syrjään tehtävästään hänen jouduttuaan erimielisyyksiin Haaviston kanssa. Haavisto on kiistänyt syrjäytyksen mutta kertonut, että al-Hol-asian käsittelyyn on nimetty ylimääräinen virkamies.

Keskiviikon A-studiossa Haavisto kuitenkin pyysi Tuomiselta anteeksi ja totesi ristiriitaisesti, että ”hän on ilman muuta tervetullut jatkamaan tehtävässä, jos hän näin haluaa”.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta, jolle Haavisto selvensi tilannetta tiistaina, ei näe asiassa tarvetta jatkoselvityksille.

UHVY:n Parikka toteaa, että ”kun keskeisessä asemassa olevan osastopäällikön asemaa horjutetaan, henkilöstö on syystä huolissaan”.

”Tämä ei ole mikään yhdentekevä asia, jonka voi ohittaa olankohautuksella.”

Hänen mukaansa henkilöstöllä on useita huolia ja kysymyksiä, joista tärkeimmät ovat seuraavat 5 kysymyskokonaisuutta:

”Entä jatkossa, joutuuko esimerkiksi poliittisen osaston päällikkö seuraavaksi lähtemään, jos ministeri ei satu pitämään hänen näkemyksistään?”

”Miten ministeri voi omalla päätöksellään muuttaa ministeriön työjärjestystä ja ottaa pois tehtäviä ao. osastopäälliköltä sekä siirtää niitä toiselle, virkamatkalle määrätylle virkamiehelle?”

”Olisi hyvä kuulla, miten virkamiesjohto on puolustanut Tuomista. Vai onko puolustanut lainkaan?”

”Nyt on syntynyt käsitys, että asiasta ei ole mediassa tai muuallakaan tullut vielä esille kaikki. Onko mahdollista, että tässä asiassa joku olisi vääristellyt tekemisiään?”

*”Millä tavoin, millä perustein ja kenen kautta ministeri on vaatinut Tuomisen siirtämistä pois konsulipäällikön tehtävästä?”

Siirtymävelvoitteesta eli tehtäväkierrosta puhuminen on Parikan mukaan erikoista tässä yhteydessä.

”Tuominen on vasta hiljattain määrätty konsulipäällikön tehtävään uudelle määräaikaiselle kolmivuotiselle kaudelle, eikä hän itse ole esimerkiksi hakeutunut suurlähettilääksi. Kuten tiedetään, diplomaattiuran virkamiehen siirtymävelvollisuus lähtökohtaisesti koskee vain siirtymisiä ministeriön ja suurlähetystöjen tehtävien välillä.”

Parikka toteaa henkilökunnan tarvitsevan tietoa. ”Pyydämme tietoja, pyydämme faktoja”, hän toteaa.