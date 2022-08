Liike Nytin kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo vaatii Puheenvuoron blogissaan energiayhtiö Fortumin hallituksenpuheenjohtajaa Veli-Matti Reinikkalaa astumaan julkisuuteen.

”Edessä on suuria ratkaisuja. Muuttaako Fortum Uniper-tukipaketin miljardit osakkeiksi vai sulavatko rahat sinne ja omistus putoaa kymmeneen prosenttiin? Fortumin hallituksen puheenjohtajan on nyt tultava julkisuuteen ja kerrottava, mitä yhtiö aikoo jatkossa tehdä Uniper-omistuksen kanssa. Osakkeenomistajien on saatava tieto”, Harkimo kirjoittaa.

Fortumin raportoitu liiketulos vajosi toisella vuosineljänneksellä peräti 9 141 miljoonaa euroa pakkaselle. Yhtiö kertoi myös neuvottelevansa pääomistajansa eli valtion kanssa tukipaketista. Harkimon mukaan tämä tarkoittaa myös sitä, että 500 miljoonan euron osingot valtiolle jäävät maksamatta.

Osansa Harkimon kritiikistä saa myös valtion omistajaohjaus, jota hän kuvailee vitsiksi.

”Pitääkö valtion omistuksesta huolta Fortumin hallitus vai pitääkö siitä huolta valtion omistuksista vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd)? Nyt näyttää siltä, ettei kumpikaan.

Fortumin hallitus on halvaantunut”, hän sanoo.

Harkimo kysyy, mitä Fortumin pääomistaja eli Suomen valtio nyt tekee Uniper-omistuksen kanssa.

”Ministerien pitää tulla nyt pois piilosta, kantaa vastuunsa ja johtaa suomalaisia edestä”, hän vaatii.