Kokoomuksen puoluehallitus linjaa puolueen kannan koskien kiisteltyä pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Linjaus tulee puoluekokoukselle tehdyn aloitteen kautta.

Puoluehallituksen tehtävänä on johtaa puolueen toimintaa puoluekokousten ja puoluevaltuuston päätösten mukaisesti. Puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 5-19 jäsentä varajäsenineen.

Ylintä päätösvaltaa puolueessa käyttää puoluekokous. Kokoomuksen seuraava puoluekokous järjestetään syyskuun alkupuolella.

Teljän Kokoomus on jättänyt puoluekokoukselle aloitteen lainsäädännön tarkentamisesta niin, että kiihottamiseksi katsotaan vain suora kehotus fyysiseen väkivaltaan tiettyä kansanryhmää vastaan.

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle aloitteen hylkäämistä, mutta vastauksesta käy ilmi, että pykälän täsmentäminen on kokoomuksen johdon mielestä tarpeen.

”Aloitteen taustalla olevaa ajatusta nykyisen [rikoslain] 10:11 §:n [kiihottaminen kansanryhmää vastaan] täsmentämisestä voidaan pitää perusteltuna. Lakivaliokunta arvioi nykymuotoisen pykälän säätämisen yhteydessä, etteivät tehtävät muutokset tulisi olemaan merkitykseltään suuria: ’kyse on pitkälti voimassa olevien rangaistussäännösten täsmentämisestä ja osin rangaistavuuden lievästä laajentamisesta’. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että pykälä on nykymuodossaan monitulkintainen. Monitulkintaisuus on ongelma yksilön oikeusturvan näkökulmasta sekä yksilön tosiasiallisen sananvapauden toteutumisen kannalta. Perustuslaissa turvattua sananvapaus-perusoikeutta rajoittavana lainkohtana kiihottamisrikoksen tulisi myös perustuslakivaliokunnan perusoikeuksia koskevan rajoittamisdoktriinin valossa olla riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen”, puoluehallitus toteaa.

Sen mielestä aloitteen ehdotus rajata kiihottamisrikos vain fyysisen väkivallan kehottamiseen menisi kuitenkin liian pitkälle, minkä vuoksi puoluehallitus esittää aloitteen hylkäämistä.

Aiemmin kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman ja Wille Rydman ovat kritisoineet nykymallista kiihottamispykälää. Vestman on viitannut juuri pykälän monitulkintaisuuteen. Rydman puolestaan on linjannut, että koko pykälä olisi poistettava rikoslaista.

Kokoomuksen kanta on samankaltainen kuin perussuomalaisten, joka on aiemmin vaatinut kiihottamispykälän tarkentamista. Perussuomalaiset kritisoi kiihottamispykälää liian laveaksi ja tulkinnanvaraiseksi.

Teljän Kokoomus ehdottaa myös toisessa aloitteessaan, että kokoomus aktiivisesti tekisi lainsäädäntöä ja toimia sharia-lain ja sharia-tuomioistuimien leviämisen estämiseksi. Tähän puoluehallitus vastaa, että ”yhteisöjen sisäiset käyttäytymissäännöt ja -normistot ovat kansalliseen lainsäädäntöön nähden aina toissijaisia”, ja että lain vastaiset säännöt ja määräykset ovat mitättömiä jo nyt.

”Puoluehallitus korostaa, että suomalaiselle ja laajemmin länsimaiselle yhteiskunta- ja oikeusjärjestykselle perustavanlaatuinen lähtökohta on ihmisten yhdenvertainen kohtelu yksilöinä lain edessä riippumatta esimerkiksi heidän sukupuolestaan. Sharia on oikeusjärjestelmänä sovittamattomassa ristiriidassa muun muassa tämän lähtökohdan kanssa. Ei voida ajatellakaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa annettaisiin tilaa sellaiselle ajattelulle, jossa nainen asetetaan mieheen (isään tai aviomieheen) verrattuna omaisuuden tai holhottavan asemaan ja jossa naiselle eivät muutenkaan kuulu yhtäläiset oikeudet, vapaudet ja velvollisuudet kuin miehelle. Emme saa hyväksyä Suomeen minkään sellaisten rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä, joissa ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia ei kunnioiteta”, puoluehallitus toteaa.

”Sharia-tuomioistuinten perustamisesta Suomeen keskusteltiin hetkellisesti vuonna 2010. Tuolloin oikeusministeriö totesi yksiselitteisesti, ettei se kannata erillisten sharia-tuomioistuinten perustamista. Keskustelua aiheen tiimoilta ei ole julkisuudessa tämän jälkeen käyty. Sharia-tuomioistuimia ei puoluehallituksen tietojen mukaan olla aktiivisesti ajamassa Suomeen. Sellaisten perustaminen edellyttäisi lähtökohtaisesti perustuslain tuomioistuimia koskevan pykälän muuttamista, eikä puoluehallitus näe tarvetta sellaiselle muutokselle”, puoluehallitus jatkaa.

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle, että sen alustus sharia-asiassa olisi riittävä selvitys aloitteen vastaukseksi.