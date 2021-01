Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila lupaa oikeustoimia Kirkko ja kaupunki -lehden kolumnista huolimatta anteeksipyynnöstä.

Lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki pyysi lihan tehotuotantoa käsitellyttä kolumnia anteeksi maanantaina ja kertoi lehden poistaneen kolumnin sivuiltaan. Heinimäen mukaan lehden kolumnisti Kari Kuula arvosteli kärjekkäästi ”eläinten massakäyttöä”. Kuulan mukaan eläinten teollinen käyttö muistuttaa saatanan tuhotekoja.

”Olemme muuttaneet puutarhaplaneettamme valtavaksi eläintehtaaksi”, pappi, teologian tohtori ja tietokirjailija Kuula kirjoitti ja kutsui lihan teollista tehotuotantoa ”saatanalliseksi julmuudeksi” sekä puhui ”keskitysleireissään kärsivistä eläinparoista”. Kristityn täytyy irtisanoutua eläinten tehokäytöstä, Kuula katsoi viime viikon maanantaina julkaistussa kolumnissaan.

Heinimäen mukaan "tekstin terä” ei osunut tällä kertaa juuri oikeaan kohtaan ja kolumnin julkaiseminen alkuperäisessä muodossa oli virhe.

"Pyydän sitä anteeksi. Teksti on poistettu verkkosivuiltamme. Poistetun kolumnin puute oli suruton yleistäminen. Kaikki karjatilat eivät ole keskitysleirejä eikä lihantuotanto välttämättä ole saatanallista julmuutta”, Heinimäki kirjoittaa lehden sivuilla.

Arkkipiispa puolusti lihantuottajia

Päätoimittajan ulostulo tulee sen jälkeen, kun arkkipiispa Tapio Luoma otti asiaan kantaa viime perjantaina. Hän kertoi saaneensa viime päivänä runsaasti yhteydenottoja maataloustuottajilta, jotka ovat arkkipiispan mukaan ”oikeutetusti loukkaantuneita” kolumnista.

”Kirkon tehtävänä ei ole syyllistää maatalouselinkeinon harjoittajia vaan ennen muuta tukea heitä. Toimin pitkään pappina maaseudulla ja opin arvostamaan maaseudun elämäntapaa. Maataloustuottajat tekevät meidän kaikkien kannalta elintärkeää työtä ruoantuotannossa. Työ on raskasta ja vaativaa”, arkkipiispa kirjoitti Facebookissa.

Luoman mukaan viime vuosina on monissa yhteyksissä tullut laajemminkin esiin kokemus, että maatalouselinkeinoa ei suomalaisessa yhteiskunnassa arvosteta.

”Kirkkomme näkemyksen mukaan kaikki rehellinen työ on arvokasta. Näin ollen myös maatalouselinkeinolla on kirkon tuki. Maaseudulla tehtävä työ on kutsumustyötä, joka perustuu yhteistyöhön luonnon kanssa ja luonnon kunnioittamiseen. Sillä kuten kaikella rehellisellä ja yhteiseen hyvään pyrkivällä työllä on Jumalan siunaus”, arkkipiispa totesi.

Lisäksi muun muassa Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo sekä Lapuan piispa Simo Peura puolustivat lihantuottajia. Peuran mukaan kolumnin kaltaiset ”kärjistykset ja ylilyönnit” eivät tue maataloustuottajien jaksamista, joka on olennaisimpia seikkoja eläinten hyvinvoinnin kannalta.

MTK ihmettelee: Lehti ”pimensi kolumnin”

Kolumnisti Kuula pahoitteli Maaseudun tulevaisuudelle, että teksti oli ”osaltaan kirjoitettu tyhmästi ja tahdittomasti".

"Haluan pahoitella tuhansin anteeksipyynnöin sitä, että kolumnin kärki osoittautui suomalaiseen maataloustuottajaan. He tekevät rehellistä, rankkaa työtä kovan talouden ehdoilla”, Kuula sanoi lehdelle.

MTK:n puheenjohtaja Marttila sanoi Maaseudun tulevaisuudelle lauantaina, että asiassa ryhdytään mahdollisesti järeisiinkin oikeudellisiin toimiin sekä kirjoittajan että julkaisun osalta. Lehden mukaan MTK kävi kolumnista vakavaa keskustelua Kirkko ja kaupunki -lehden kanssa. Oikeustoimia Marttila lupaa yhä.

”Twitter-juristit ovat tarjonneet neuvojaan. Kiitos niistä, vaikka eivät suunnitelmia muuta. Vakavana pidän syytöksiä journalistisen vapauden rajoittamisesta. Mielestäni on kaikkein selvintä sanoa asia suoraan: Oikeustoimia tulee. Siihen ei liity uhkailua, painostusta tai vaateita”, Marttila tviittasi tänään ja viittasi Julkisen sanan neuvostoon.

”On varsin luontevaa, että alan oma säätely prosessoi tämän tapauksen. Lisään vielä, että ihmettelen kyllä lehden toimintaa, kun se pimensi kolumnin. Yleensä päätoimittaja kantaa vastuuta tiukasti ja viimeiseen asti.”

Twitterissä Marttila lupaa kantelun myös tuomiokapituliin, joka on hiippakunnan yleistoimielin ja hoitaa hiippakunnan hallintoa.

”Kantelu tuomiokapituliin lähtee näillä hetkillä”, Marttila tviitasi ennen puoltapäivää.

Painostettiinko lehteä asiattomasti?

Vasemmistoliiton lainsäädäntösihteeri, juristi Mikko Aarnio on ihmetellyt Twitterissä oikeustoimien perusteita. Samoin on tehnyt Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson, joka pitää MTK:n "uhkailua” oikeustoimilla asiattomana. Pettersson huomauttaa, että ”ammattiryhmää vastaan kiihottaminen” ei ole mikään rikos.

”MTK:n vapaata lehdistöä kohtaan harjoittama painostus on yksiselitteisesti väärin. Sanon tämän sekä journalistina että itsekin etujärjestölle työskentelevänä. Näin ei sivistysvaltiossa toimita”, Pettersson tviittaa.

”Kunnianloukkaus on luonnollista henkilöä kohtaan kohdistuva asianomistajarikos. Vain yksilön kunniaa voi loukata, ja vain ko. yksilö voi vaatia rangaistusta. Etujärjestöltä tällaiset puheet ovat painostamista ja asiantuntemattomuutta. Kolumnia toki saa halutessaan pitää törkeänä.”

Myös rikosoikeuden professori Matti Tolvanen muistuttaa Suomen Kuvalehden haastattelussa, ettei Kuulan kritiikki kohdistunut kehenkään tiettyyn maataloustuottajaan vaan yleisesti tehotuotantoon. Kolumni ei viitannut edes suomalaisiin tuottajiin. Professorilla ei käynyt mielessäkään, että kolumnissa voisi ”jonkun rikoksen tunnusmerkistö täyttyä”.

”Rikoslaki ei tunne kiihottamista ammattiryhmää vastaan eivätkä maataloustuottajat ole sellainen erityisen suojelun tarpeessa oleva kansanryhmä, joita rikosnimike kiihottaminen kansanryhmää vastaan tarkoittaa”, Tolvanen toteaa Suomen Kuvalehdelle.

Päätoimittaja Heinimäki sanoo Twitterissä, että häntä ei ole suostuteltu tai painostettu.

”Tein päätöksen itse sen jälkeen, kun Kuula oli pahoittelut ilmaisuaan ja toivonut kolumniin lisäyksiä ja täsmennyksiä. Ajattelin, että on parempi tehdä kokonaan uusi kuin paikata vanhaa”, Heinimäki tviittaa.