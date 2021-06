Suomen koronaepidemiatilanne on selvästi parantunut toukokuun viimeisellä viikolla.

Uusia tapauksia todettiin 877, mikä on yli 400 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla, jolloin tapauksia oli 1 312. Uusien tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti oli kahden viimeksi kuluneen viikon (17.–30.5.) aikana 40, kun näitä edeltävän kahden viikon (3.–16.5.) aikana ilmaantuvuus oli 53.

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,95 (90 % todennäköisyysväli).

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) puhuu ”selvästä muutoksesta”, joka on tapahtunut viime viikolla. Hänen mukaansa erityisen hämmästyttävää, mutta myös hienoa on se, että testien määrä on pysynyt korkeana, mutta positiivisuusosuus on kääntynyt laskuun.

Viime viikolla tehtiin yli 120 000 koronavirustestiä, mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla. Positiivisten näytteiden osuus oli edellisviikosta pienentynyt ja osuus oli 0,7 prosenttia. Viimeksi positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on ollut alle prosentin syyskuussa 2020 ennen epidemian kiihtymistä.

Voipio-Pulkki toivoo, että testausosuus pysyy yhä korkeana. Tiedotustilaisuudessa hän nosti esiin myös ”iloisen ilmiön” sairaalahoidossa, missä kuormitus on kääntynyt selvästi laskuun.

Toukokuun puolenvälin jälkeen covid-19-taudin vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita on ollut vähemmän. Myös tehohoitopotilaiden määrä on laskenut.

Eilen keskiviikkona 2.6. tehohoidossa oli 14 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla 22 potilasta, ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 43 koronapotilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 79 potilasta koronavirusinfektion vuoksi.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli eiliseen mennessä raportoitu yhteensä 959.

Alueiden välillä suuria eroja

Alueiden epidemiatilanteissa on suuria eroja. Maan etelä- ja lounaisosissa sekä Keski-Pohjanmaalla tapausten ilmaantuvuus on edelleen suurempi kuin muualla maassa.

Epidemia on monella alueella kuitenkin rauhoittunut. Sekä Varsinais-Suomessa että Uudellamaalla ilmaantuvuus on pienentynyt toukokuun aikana.

Kotimaassa saaduista tartunnoista 70 prosentissa tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Uusista tartunnoista 27 prosenttia todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista oli 7,5 prosenttia, ja näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli kaikista tartunnoista 0,7 prosenttia.

Koronarokotukset ovat edenneet hyvin. Koko maassa kaikista yli 16-vuotiaista noin 54 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen.

”Koronarokote suojaa hyvin koronavirustautia ja sen vakavia muotoja sekä virusmuunnoksia vastaan. Rokote ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneet huolehtivat edelleen turvaväleistä, käyttävät kasvomaskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi”, STM:n tiedotteessa todetaan.