Junaliikennettä uhkaa lakko 6.3. alkaen. Ammattiliitto JHL:n neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt kertoo olevansa pettynyt neuvotteluihin. Lakko alkaisi kaikissa rautatiealan työehtosopimuksen soveltamisalan toiminnoissa maanantaina 6.3.

Järnstedt purkaa harmiaan tuloksettomiin neuvotteluihin.

”Tässä on kolme kuukautta käyty neuvottelua palkankorotuksen tasosta ja rakenteesta sekä tekstimuutoksista tuloksetta. Alakohtaiset työehtoneuvottelut näyttävät työnantajan toimintamalleilla olevan täysin mahdottomat. Tuntuu olevan niin, että neuvotteluita käydään EK:n johdolla, mihin kaikkien tulisi taipua”, hän sanoo tiedotteessa.

”Tuntuu käsittämättömältä, että kaikkien tulisi vain hyväksyä kahden neuvotteluosapuolen sopima kustannustaso, jota ennen sopiminen on täysin mahdotonta. Tämä työnantajien yksipuolisesti luoma malli vain jäykistää työmarkkinoiden toimivuutta ja sopimisen kulttuuria.”

JHL ilmoittaa toivovansa, että neuvotteluissa kuitenkin löydetään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

”Työntekijöiden ostovoima on turvattava riittävin palkankorotuksin, sillä inflaatio on nostanut rajusti hintoja. Ammattiliitto huolehtii siitä, että työstä saatava palkka riittää kunnolliseen elämään, nyt on käynyt selväksi, että olemme tilanteessa, jossa lakkovaroitus on jätettävä”, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Työtaistelu koskee kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä koko Suomessa. Työtaistelu alkaa maanantaina 6.3.2023 klo 00.01 ja päättyy perjantaina 10.3.2023 klo 23.59.

Työtaistelu koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

