Sananvapaus ja vihapuhe. ”Kun puhutaan vihapuheesta yleensä, aina pitää muistaa, missä kontekstissa ja koska on lausuttu mitäkin ja mikä on ollut tarkoitus”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Oikeusministeri, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina poliisille tehtyjä tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sarjoista.

”Se on vähän kummallista, jos juuri nyt tehdään tällaisia ilmoituksia. Nämä tv-sarjathan ovat olleet pitkään netissä ja niitä on tuotettu aikoja sitten. Totta kai poliisin on tehtävä työnsä. Sisäministeri [Maria] Ohisalohan vastaa poliisin työstä, mutta oikeusvaltiossa jos tulee rikosilmoituksia, niin poliisi tutkii ja katsoo, onko syytä edetä. Varmasti näin tullaan tekemään myös näissä tapauksissa”, Henriksson sanoo.

Torstaina kansanedustaja, näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius (vihr) pyysi anteeksi saamelaisilta vanhoja sketsejään, mikä herätti vilkasta keskustelua. Myös valtakunnansyyttäjän määräämä, kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) pamflettia koskeva tutkinta on kuohuttanut. Tutkintapyynnöt tv-sarjoista herättivät perjantaina keskustelua ja myös epäilyksiä siitä, että tutkintapyyntöjä olisi tehtailtu. Henriksson muistuttaa, että pelkkä rikosilmoitus ei tarkoita tuomiota.

Sananvapaus ja vihapuhe ovat olleet tärkeitä yhteiskunnallisia keskustelunaiheita tänä syksynä.

”Kun puhutaan vihapuheesta yleensä, aina pitää muistaa, missä kontekstissa ja koska on lausuttu mitäkin ja mikä on ollut tarkoitus. Kun tullaan näihin vanhoihin tv-sarjoihin, se on tässä keskeistä, että minkälaista se on ollut juuri siihen aikaan ja mikä on tilanne tänään. Tässä on poliisilla tarkkaa työtä edessä”, oikeusministeri Henriksson sanoo.

Henrikssonin mielestä on huolestuttavaa, että samaan aikaan kun tarvitaan panostuksia ja uudistuksia monella saralla, esimerkiksi vanhustenhoidossa, voi eduskunnan kyselytunnista mennä puoli tuntia sen pohtimiseen, mitä saa sanoa.

”Meillä on sama sananvapauslainsäädäntö edelleen, mikä on ollut pitkään ja oli myös edellisellä hallituskaudella kun perussuomalaiset oli itse hallituksessa. Sen takia olisi syytä kaikkien puolueiden ja varsinkin puolueiden puheenjohtajien näyttää esimerkkiä ja sanoa ei vihapuheelle, kaikelle vihapuheelle. Meidän on nyt sanottava se ääneen, että tässä maassa kritisoida saa ja pitääkin tehdä, mutta vihapuhetta me ei tarvita”, Henriksson sanoo.

