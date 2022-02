Ilmahälytyssireenien huuto ja räjähdykset ovat kiirineet aamuyöstä Kiovassa ja muualla Ukrainassa.

Venäjä on hyökkäyksensä viidentenä aamuna jatkanut kiivasta pommitusta Ukrainan kaupunkeihin. Ukrainan mukaan se on kuitenkin onnistunut estämään useita Venäjän joukkojen hyökkäyksiä Kiovan lähistöllä.

Kiovan lisäksi taisteluita käydään muun muassa Harkovassa sekä Tšernihivissä, jossa asuintalo on syttynyt tulee Venäjä ohjusiskun seurauksena, BBC kertoo. Ukraina sai sunnuntaina Harkovan ainakin hetkellisesti takaisin haltuunsa venäläisjoukoilta.

Amerikkalaisviranomaiset kommentoivat uutiskanava CNN:lle, että Venäjän eteneminen on hidastunut Ukrainan pohjoisosissa, etelässä se on ollut ”hieman menestyksekkäämpi”.

Venäjän ja Ukrainan edustajat neuvottelevat maanantaina Ukrainan ja Valko-Venäjän rajavyöhykkeellä. Neuvotteluita varjostaa Venäjän sunnuntainen ilmoitus ydinasevoimiensa valmiuden nostamisesta. Samaan aikaan myös Valko-Venäjän arvioidaan olevan liittymässä sotaan Ukrainaa vastaan omine joukkoineen.

Ruotsi on liittynyt useiden muiden Euroopan maiden joukkoon ja päättänyt aseavun antamisesta Ukrainalle. Päätös on historiallinen, sillä Ruotsi on viimeksi lähettänyt aseita konfliktialueelle Suomen talvisodan aikaan. Kyse on panssarintorjunta-aseista, minkä lisäksi Ukrainalle lähetetään suojavarusteita.

Pääministeri Magdalena Anderssonin mukaan päätös on poikkeuksellinen, koska ajatkin ovat.

”Minun ensimmäinen ja viimeinen kysymykseni on, mikä on parasta Ruotsille ja Ruotsin kansan turvallisuudelle”, Andersson sanoi Svenska Dagbladetin mukaan sunnuntaina illalla.

