Venäjä on torstaina hyökännyt voimalla Azovstalin terästehtaalle, jonne tuhotun Mariupolin kaupungin viimeiset ukrainalaisjoukot ja suuri joukko siviilejä ovat suojautuneet. Siviilejä on yritetty evakuoida ja Venäjä on luvannut alueelle tulitaukoja, mutta laajat evakuoinnit eivät ole onnistuneet. Torstaina kerrottiin noin 300 siviilin kuitenkin päässeen pois kaupungista.

Sota Ukrainassa ei ole lähelläkään loppuaan, varoittaa eläköitynyt yhdysvaltalainen kenraaliluutnantti James M. Dubik, nykyinen Institute for the Study of War -ajatushautomon tutkija. Hän kirjoittaa sotatilanteesta ja Venäjän aikeista The Hill -lehdessä.

Dubik arvioi, että vaikka Venäjä joutui pakon edessä vetäytymään Ukrainan pohjoisosista ja pääkaupunki Kiovan lähistöltä, ei presidentti Vladimir Putin ole luopunut alkuperäisestä tavoitteestaan: koko Ukrainan alistamisesta Venäjän hallintaan.

”Mielessään Putin vain mukautuu. Venäjän armeija siirsi joukkoja itään ja jatkoi B-suunnitelmalla, joka on lisätilan valtaaminen Ukrainan itä- ja eteläosista. Jos he onnistuvat, he todennäköisesti palaavat A-suunnitelmaan”, kuuluu Dubikin synkkä ennustus.

Siviilien murhaaminen ja raiskaaminen ja muu venäläisjoukkojen julmuus on ennusmerkki siitä, mitä koko Ukrainaan seuraa, jos Venäjä onnistuu, kenraali kirjoittaa. Tämä on hänen mukaansa venäläinen sodankäynnin tapa.

Toistaiseksi Ukrainan armeija on onnistunut – liittolaisten aseavun ja muun tuen avustaessa – estämään venäläisten läpimurrot, eivätkä venäläiset ole laajalti edenneet itäisessä Ukrainassa. Kuitenkin tietyin paikoin Venäjän joukot hitaasti etenevät, ja osa joukoista on oppinut aiemmista virheistä.

”Venäläiset eivät aio vain luovuttaa.”

Koska Venäjä ei kykene helposti etenemään maataisteluissa, se jatkaa massiivisia ilma- ja ohjuspommituksiaan ja tykistön käyttöä, yrittäen nyt heikentää etenkin Ukrainan huoltoverkostoa.

Vaikka Dubikin mukaan on liian aikaista julistaa Ukrainan voittavan sodan, kuten Ukraina itse ja jotkut sen länsiliittolaiset ovat tehneet, ei entinen amerikkalaiskenraalikaan sulje Ukrainan voiton mahdollisuutta pois. Olennaista on hänen mukaansa, kumpi osapuoli nopeammin mukautuu muuttuneeseen tilanteeseen sekä se, että liittolaisten tuki Ukrainalle jatkuu.

Dubik näkee sodan ”kakkosvaiheelle” muutamia mahdollisia lopputuloksia, joista yksi on se, että Ukraina kykenee pysäyttämään Venäjän hyökkäyksen ja siirtymään laajoihin vastahyökkäyksiin. Tässä skenaariossa Ukraina työntäisi Venäjän takaisin helmikuiseen lähtöpisteeseen.

Toinen on pattitilanne, jossa Venäjä saisi hieman laajennettua aluehallintaansa Itä-Ukrainassa, mutta ei saisi koko Luhanskin ja Donetskin alueita haltuunsa. Tämä voisi johtaa pitkittyvään sotaan, jonka aikana Venäjä pyrkisi heikentämään liittolaisten tukea Ukrainalle, tai neuvotteluihin, joissa Ukraina joutuisi tekemään myönnytyksiä helmikuiseen tilanteeseen nähden.

”Se olisi menetys Ukrainalle ja kansainväliselle yhteisölle, koska Putinin aggressio tuottaisi tuloksen.”

Joka tapauksessa Venäjän nyt käynnissä olevan kakkosvaiheen hyökkäyksen kukistaminen vie viikkoja ellei kuukausia, Dubik ennakoi. Onnistumisen edellytys on länsimaiden aseavun jatkuminen ja onnistuminen.

