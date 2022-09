Myös hallituspuolue vihreät epäilee hallituksen eduskunnalle antamaa potilasturvallisuuslakiesitystä. Lailla hoitajat voitaisiin määrätä lakon aikana suojelutyöhön.

Taustalla ovat hoitajaliittojen ilmoittamat lakot, joihin ei ole myönnetty suojelutyötä. Hoitajaliitot ovat tyrmänneet lakiesityksen täysin.

Aikaisemmin vasemmistoliitto on ilmoittanut vastustavansa paljon keskustelua herättänyttä lakia sen nykymuodossa, vaikka puolueen ministerit hyväksyivätkin lain etenemisen eduskuntaan aikapaineen takia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kommentoi tiistaina STT:lle, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä päättää, miten se äänestää eduskunnassa laista vasta sen jälkeen, kun esityksen lopullinen muoto on selvinnyt eduskuntakäsittelyssä.

Tilanne on poikkeuksellinen ja voisi pahimmillaan johtaa jopa hallituskriisiin. Pääministeri Sanna Marinilta (sd) kysyttiin tänään eduskunnassa, voiko vasemmistoliittoa uhata potkut hallituksesta asian takia.

Marin kiisti, että tällaista keskustelua olisi käyty, mutta korosti, että hallituksessa noudatetaan hallituksen yhdessä sopimia pelisääntöjä. Hän ei halunnut alkaa käydä ”ennalta” aiheesta keskustelua julkisuudessa. Marin on käynyt pelisäännöistä keskustelun Anderssonin kanssa.

Näin kommentoi Maria Ohisalo

Nyt vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo asemoi puoluetta lähelle vasemmistoliiton kantaa.

”Vihreät ei ole missään vaiheessa ollut valmis hyväksymään mitään sellaista esitystä, joka tarpeettomasti rajoittaa työtaisteluoikeutta. Olemme halunneet laista mahdollisimman tarkkarajaisen”, Ohisalo tviittaa.

Ohisalon mukaan käräjäoikeuden päätös antaa eduskuntakäsittelylle lisäaikaa.

”Nyt Helsingin käräjäoikeus on hyväksynyt kolmen sairaanhoitopiirin vaatimukset väliaikaisesta turvaamistoimesta. Tämä antaa lisäaikaa eduskunnalle asian käsittelylle. Lain sisältöä pitää näiden päätöstenkin valossa arvioida eduskunnassa tarkkaan.”

”Sanon kuitenkin suoraan myös sen, että tässä kohtaa sellaistakaan johtopäätöstä ei voida vielä vetää, että laki olisi täysin tarpeeton. Lisää tietoa kuitenkin tarvitaan.”

Aikaisemmin tänään MTV Uutiset kertoi, että myöskään vihreät ei sitoudu lakiesityksen nykymuotoiluun, eikä Ohisalo lyö lukkoon sitä, äänestääkö vihreät nykymuotoisen potilasturvallisuuslain puolesta vai vastaan.

”Hoitajien viimeinen hätähuuto”

Myös vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Noora Koponen vaatii tarkastelemaan potilasturvallisuuslain tarpeen uudelleen. Koponen ymmärtää tarpeen turvata ihmisten henki ja terveys, mutta kyseenalaistaa hallituksen esityksen käräjäoikeuden tuoreen päätöksen valossa. Hänen mukaansa vuonna 2001 suojatyöstä huolehdittiin niin, että työntekijäpuolen lakko-oikeus toteutui.

”Kenenkään etu ei ole, että meidän on käytävä tätä kamppailua oikeuden kautta ihmishenkien turvaamiseksi. On selvää, että tämä on hoitajien viimeinen hätähuuto ja myös hallituksen on uskallettava arvioida esitystään uudestaan”, Koponen toteaa tiedotteessa.

”Tehohoitoresurssit on supistettu kuoliaaksi. Meidän on korjattava aikaisempien hallitusten sote-leikkausten jäljet kokonaisvaltaisesti, jotta pääsemme tästä umpisolmusta pois.”

Pääministeri Marin totesi tänään eduskunnassa toimittajille pidättäytyvänsä tekemästä hätäisiä johtopäätöksiä, kun häneltä kysyttiin, vievätkö käräjäoikeuden päätökset tarvetta potilasturvallisuuslain säätämiseltä.

”Varmasti yhteistä niin hallituksella kuin tuomioistuimilla on arvioinnissa se, että tämän kaltaisessa tilanteessa pitää turvata ihmisten henki ja terveys”, Marin sanoi.

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun potilasturvallisuuslaista.

