Oppositiopuolue perussuomalaiset kritisoi voimakkaasti kuntavaalien siirtoa ja siihen liittyviä yksityiskohtia tiistaina, kun eduskunta keskusteli hallituksen esityksestä kuntavaalien siirtämiseksi.

Erityisesti perussuomalaisten kritiikki kohdistui siihen, että ehdokaslistoja voi esityksen mukaan täydentää toukokuulle asti muidenkin kuin 18 vuotta täyttävien osalta.

”Hallituksen tähänastiset lainvalmisteluun liittyvät näytöt huomioiden on todennäköistä, että vaalien siirto tulee aiheuttamaan lainsäädännöllisen, perustuslaillisen ja hallinnollisen sotkun. Hallitus myös tulee tavalliseen tapaansa löytämään syyllisiä kaikkialta muualta paitsi peilistä”, kritisoi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

”Ehdokaslistat jätettiin voimassa olevan lain mukaisesti 9.3. Kun ehdokaslistat julkaistaan, ne myös lukitaan kumpaankin suuntaan. Listalta ei pääse pois sen jälkeen, kun se on vahvistettu. Tähän on hyvä syy. Tällä halutaan estää se, että ehdokkaaksi lähtenyttä henkilöä painostettaisiin jättäytymään listalta pois. Varsinkin pienillä paikkakunnilla, joissa yksi puolue dominoi sekä politiikkaa että liike-elämää, on todellinen vaara, että haastajapuolueiden ehdokkaiksi lähteneisiin henkilöihin kohdistuisi tällaista painostusta. Juuri tämän vuoksi monet ehdokkaat eivät halua kertoa omasta ehdokkuudestaan ennen listojen jättämistä. On perusteltua, että ehdokaslistoja voi täydentää sellaisten henkilöiden osalta, jotka tulevat vaalikelpoisiksi uuteen vaalipäivään mennessä tai uuteen listojen vahvistamiseen mennessä, mutta muilta osin tämä täydennysmahdollisuus ei ole perusteltu. Se vain vahvistaa mielikuvaa, että vaalien siirrolla halutaan antaa eräille puolueille lisäaikaa listojensa täyttämiseen. Erityisen ongelmallista on, jos nyt jätetyillä listoilla olevilla ehdokkailla on toukokuuhun asti mahdollisuus vetäytyä ehdokkuudesta, koska juuri tämä altistaa heidät mainitsemalleni painostukselle”, Halla-aho jatkoi.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo oli tässä asiassa samalla linjalla. Juuri ehdokasasettelun pidentäminen kaikilta osin herättää Sankelon mukaan epäilyksiä poliittisesta pelistä.

”Esityksen mukaan ehdokaslistoja voidaan täydentää toukokuun 4. päivään asti. Tämä olisikin perusteltua siitä näkökulmasta, että nyt tulee uusia kansalaisia äänestysikään, ja heille pitää tietenkin olla mahdollista olla äänestäjän asemassa olemisen lisäksi ehdokkaana. Jos täytät 13.6.21 mennessä 18 vuotta, niin listoille vain — se on oikea korjausliike. Sitä en kuitenkaan ymmärrä, mikä välttämättömyys on täydentää listoja muilta osin. Tämä kohta on asia, joka voi herättää epäluuloja vaalien siirron poliittisista tarkoitusperistä. Tämä tuli esille myös edustaja Halla-ahon puheenvuorossa äsken. Haluavatko hallituspuolueet paikata epäonnistunutta ehdokashankintaa tämän avulla? Kun todennäköisesti kaikki hallituspuolueet tämän aikomuksen jyrkästi täällä kieltävät, niin ehdotankin, että tämä ristiriitaisia tuntemuksia herättävä kohta muutetaan eduskunnan käsittelyssä niin, että ehdokaslistaa voi täydentää vain siirtoaikana 18 vuotta täyttävillä kansalaisilla. Se poistaisi epäilykset poliittisesta pelistä”, Sankelo sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kuvasi samaa yksityiskohtaa rumaksi poliittiseksi peliksi ja sanoi, että hänen mielestään tilanne on ongelmallinen perustuslain näkökulmasta.

”Perustuslakivaliokunnan on syytä tutkia, onko vaalien siirto näin lyhyellä varoitusajalla ja kiireaikataululla mahdollista, koska silloinhan avataan mahdollisuus vaalien siirtämiselle jatkossakin, jos nämä suhteellisen väljät perusteet vain keksitään”, Tavio syytti.

"Pidän ehdokasasettelun avaamista taannehtivasti perustuslain näkökulmasta kyseenalaisena. Se asettaa ehdokkaat vaaleihin nähden keskenään eriarvoiseen asemaan. Ehdokkaiden asettaminen eri aikoihin — kahteen eri aikaan tässä tapauksessa — ja ehdokkaiden nimien julkaiseminen eri aikoihin eivät ole tasapuolisuuden näkökulmasta juridisesti kestäviä. Tällainen ehdokasasettelun avaaminen taannehtivasti onkin rumaa poliittista peliä. Jos ehdokasasettelua perustellaan 18 vuotta täyttävien mahdollisuudella olla ehdolla, tulisi ehdokasasettelun täydentäminen sallia vain 18-vuotiaiden osalta”, Tavio sanoi.

Keskustan kansanedustaja Esko Kiviranta oli eri linjalla perustuslaillisuudesta.

”Vaalien ajankohta ei sinänsä ole mikään määräenemmistö- tai perustuslakikysymys, vaan päätös voidaan tehdä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Perustuslain säätämisjärjestyskynnyksen takana ovat sellaiset isot kysymykset kuin esimerkiksi yleinen äänioikeus, siitä poikkeaminen tai yleisestä vaalikelpoisuudesta poikkeaminen”, sanoi Kiviranta, joka piti vaalien siirtoa perusteltuna.

Hallituksen esitys kuntavaalien siirrosta siirtyi keskustelun lopuksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Kuntavaalien siirrosta päättivät aiemmin maaliskuussa puoluesihteerit ja oikeusministeriö. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka vastustaa vaalien siirtoa.

