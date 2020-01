Venäjän presidentti Vladimir Putin toivoo Nord Stream 2 -kaasuputken valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä tai viimeistään ensi vuoden alussa.

Kaasuputken rakentaminen sai kovan kolauksen joulukuussa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyi Nord Stream 2 -projektiin osallistuvia yhtiöitä koskevat pakotteet. Muun muassa sveitsiläis-hollantilainen Allseas-yhtiö keskeytti rakennustyöt heti välttääkseen pakotteiden kohteeksi joutumisen.

”Me tietenkin pystymme rakentamaan kaasuputken myös ilman ulkomaisia kumppaneita”, Putin totesi lauantaina tavattuaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin Moskovassa.

Lue seuraavaksi:

Verkkolehti Politicon mukaan Merkel ilmaisi tapaamisessa tukensa Nord Streamille ja moitti Yhdysvaltoja pakotteista, jotka ulottuvat sen alueen ulkopuolelle.

”Kaasuputkella on eurooppalaisen sääntelyn tuki ja siksi meidän pitäisi saattaa se valmiiksi”, hän sanoi.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kuvaili lauantaina Nord Stream 2 -hanketta kuitenkin askeleeksi väärään suuntaan.

”Me Puolassa toivomme, ettei hanketta olisi koskaan edes aloitettu. Meidän on vältettävä tilanne, jossa Moskova pystyisi kiristämään Eurooppaa kaasutoimitusten jäädyttämisellä”, hän varoitti saksalaiselle Die Weltille antamassaan haastattelussa.

Lue myös:

Suomessa energiayhtiö Fortum kytkeytyy välillisesti Nord Stream 2 -hankkeeseen saksalaisen Uniperin kautta. Uniper on yksi kaasuputken rahoittajista ja Fortum yhtiön suurin omistaja. Yhdysvaltain pakotteet eivät koske kaasuputken rahoittajia, mutta Fortumissa tilannetta pidetään harmillisena.

”Yhdysvallat on päättämässä sanktioista tässä vaiheessa, kun putki on lähes valmiina. Rakentamisessa on sentään ollut mukana kaikkiaan lähes tuhat yritystä, joista pääosa on Euroopasta”, Fortumin johtoryhmän jäsen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Arto Räty sanoi Talouselämälle joulukuussa.

Lue lisää: