Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painotti puolueen vaalistartin puheessaan valtiontaloutta.

”Talouden kestävä kasvu ja terve valtiontalous ovat Suomen tulevaisuuden turva”, hän linjasi.

Orpolla oli viesti myös pääministeri Sanna Marinille (sd), joka hiljattain syytti Orpoa siitä, että kokoomus haluaa laskea vuorineuvosten veroja.

”Kilpailijat yrittävät väittää, että puhumme vain vuorineuvosten verotuksesta. Tosiasia on, että kokoomuksen vuorineuvoksia ovat yli kaksi miljoonaa palkansaajaa: opettajat, poliisit, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, hoitajat ja upseerit. Nyt on oikea aika luvata heille, että palkasta saa enemmän käteen”, Orpo sanoi.

Kokoomusjohtaja arvosteli kovin sanoin valtion velkaantumista Marinin pääministerikaudella.

”Suomi sai viime vaalien jälkeen vasemmistohallituksen, joka riensi poplari auki ja serpentiinit kaulassa julistamaan, että “rahaa on”. Talouskurin aika on ohi, suomalaisille sanottiin. Suomi on tällä vaalikaudella ottanut 40 miljardia uutta velkaa. Velkaantuminen aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa, vuonna 2019”, Orpo muistuttaa.

Hän korostaa, että Suomi on taantuman porteilla ja korkomenojen kasvu huimaa.

”Nyt on oikea aika ymmärtää taas rahan arvo. Nyt on oikea aika kääntää Suomi oikeaan suuntaan. Olen teille rehellinen. Tulevina vuosina on tehtävä vaikeita ratkaisuja, jotta talous saadaan kestävälle pohjalle. On säästettävä, on tehtävä valintoja. Ei tätä tosiasiaa pidä piilotella.”

