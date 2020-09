Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tekee karuja johtopäätöksiä elokuun lopussa julkistetusta investointitilastosta.

Tilastokeskuksen mukaan investoinnit vähenivät toisella vuosineljänneksellä huhti-kesäkuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,2 prosenttia vuodentakaisesta. Pakarisen mukaan 12 viime kuukauden aikana laskua on kertynyt keskimäärin kaksi prosenttia edellisvuodesta. Samaan aikaan bruttokansantuote väheni vuodentakaisesta noin kuusi prosenttia toisella neljänneksellä.

”Näyttää siltä, että investoinnit pitivät pintansa, mutta tämä näyttää olevan hetken hurma”, hän kirjoittaa blogissaan.

Pakarinen muistuttaa, että rakentamisen kehityksellä on suuri merkitys, koska yli 60 prosenttia investoinneista muodostuu rakennusinvestoinneista. Vuoden toisella neljänneksellä rakennusinvestointien muutos oli kausitasoitettuna +2 prosenttia.

”Rakennusinvestoinnit kasvoivat, koska uudisrakennustöiden aloitukset kasvoivat aiemmin haettujen rakennuslupien ansiosta. Tulevan investointikehityksen kannalta kannattaa kuitenkin katsoa lupien suuntaa. Uudistalonrakentamisen myönnettyjen rakennuslupien vuosisumma oli toukokuun tiedoilla -10 % edellisvuodesta. Tilastokeskuksen tietojen perusteella huhti-kesäkuussa rakennuslupia myönnettiin 31 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Asunnoille myönnetyissä rakennusluvissa saatettiin mennä kesäkuussa jo alle 35 000 asunnon. Asuntoluvissa vuositaso on reilut 15 prosenttia matalampi kuin tämän hetken aloitustaso. Korjausrakentaminenkaan ei välttämättä tuo lohtua, sillä kevään aikana etenkin julkisen puolen hankkeita on saatettu aikaistaa. Rakentamisesta näyttää siis tulevan pitkä miinus kansantalouteen, ellei lupakehitys käänny pian parempaan”, Pakarinen kommentoi.

Hän huomauttaa, että rakentamisen osalta Suomesta puuttuu yhä selkeä kaupunkipolitiikka, joka tukee kaupunkiseutujen kasvua.

”MAL-sopimuksissa on menty eteenpäin, mutta tehtävää riittää vielä. Vaikka koronan myötä on ainakin kansainvälisessä mittakaavassa havaittavissa liikehdintää myös kaupunkiseutujen reuna-alueille, ei kaupungistumiskehitys tule isossa kuvassa muuttumaan. Toimiva asuntomarkkina takaa myös ihmisten liikkuvuuden kaupunkiseutujen välillä ja tukee siten työvoiman liikkuvuutta ja työllisyyttä.”

Kone- ja laiteinvestoinneissa kehitys on ollut selvässä laskussa eikä Pakarinen näe piristymisen merkkejä. Hän painottaa, että teollisuuden investointiaste on Suomessa selvästi matalampi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Virossa. Kilpailukyky nousee jälleen esiin.

”Kone- ja laiteinvestointien kannalta Suomen pidemmän aikavälin kilpailukykytekijät ovat avainasemassa. Suomen julkisen talouden heikko kunto on myös huono uutinen investointien näkökulmasta. Julkisen talouden korjaaminen veronkorotuksien avulla on aito uhka pitkän aikavälin investointipäätöksiä harkittaessa. Myös työvoiman saatavuus on keskeisessä roolissa, mutta tähän voidaan vaikuttaa työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä”, Pakarinen luettelee tosiasiat.

Hän ennustaa, että lähitulevaisuudessa investoinneilla näyttää olevan edessä vaikea jakso.

“Hieman pidemmällä aikavälilläkään kuva ei ole ruusuinen. Pitkäjänteistä ja Suomen pitkän aikavälin edun mukaista politiikkaa tarvitaan nopeasti. Tämä vahvistaisi luottamusta Suomeen investointiympäristönä.”

Suomessa talouspoliittinen keskustelu pyörii lähinnä työllisyyden ja julkisen velkaantumisen ympärillä. Pakarinen huomauttaa, että työllisyydellä paikataan ennen kaikkea heikkoa julkista taloutta.

“Investoinneilla sen sijaan luodaan kestävää kasvua ja tuetaan talouskasvun kannalta olennaista tuottavuuden kehitystä. Julkisen velkaantumisen osaltakin tulisi huomioida, että vierasta pääomaa käytettäisiin ennen kaikkea investointien tukemiseen ja osaamispääoman kasvattamiseen pysyvien menolisäysten sijaan.”

