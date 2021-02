Pääministeri Sanna Marinin mukaan Suomeen tulee maaliskuussa kolmen viikon sulkutila, joka alkaa 8. maaliskuuta ja päättyy 28.3.2021. Sulkutila koskee kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueita.

Asiasta kerrottiin hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa olivat mukana pääministeri Sanna Marin (sd), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), opetusministeri Jussi Saramo (vas) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Marinin mukaan kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla on syytä ottaa käyttöön etäopetus toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Toimet eivät koske alakoululaisia ja sitä nuorempia lapsia.

Kolmen viikon sulkutilan jälkeen jatkuu osittainen sulku, Marin sanoi. Kolmen viikon jälkeen kuitenkin puretaan nuoria koskevat rajoitukset.

Lisäksi hallitus tuo eduskuntaan esityksen ravintoloiden sulkemista kolmeksi viikoksi kokonaan muilla kuin perustason alueilla.

Ravintolasulku tehdään perustuslain nojalla. Hallitus on valmis toteamaan poikkeusolot ja tasavallan presidentti on tähän osaltaan valmis, jos tarvitaan poikkeusolojen valtuuksia, Marin sanoi. Ravintoloille on luvassa korvauksia.

Koronavirustilanne on huonontunut nopeasti osassa maata, mutta toisilla alueilla tilanne on pysynyt hyvänä, Marin sanoi. Kaikista nykyisistä toimista, kuten etätyöstä ja kasvomaskeista on syytä pitää kiinni kaikkialla, hän jatkoi.

Seitsemällä leviämisvaiheen alueella on syytä ottaa käyttöön hybridistrategian tason 2 toimet ja niitä suositellaan myös kiihtymisvaiheessa oleville alueille, Marin sanoi.

Näitä ovat yli kuuden hengen kokoontumisrajoitus ja yksityistilaisuuksien välttäminen, karanteenien ja eristyksen seuraamisen tehostaminen ja uuden tartuntatautilain mahdollistavien toimien käyttöön ottaminen.

Pääministeri Marin totesi, että kaikki ovat väsyneitä koronatilanteeseen. Hän kuitenkin pyysi kansalaisilta jaksamista.

Oikeusministeri Henriksson korosti, että hallitus ei ota valmiuslakia käyttöön. Esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoa ei tule, oikeusministeri painotti.

”Kolmen viikon sululla pystymme takaamaan lapsille ja lapsiperheille sen valon tunnelissa”, Henriksson sanoi viitaten siihen, että sulun aikataulu kerrotaan etukäteen.

