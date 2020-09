Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen haastaa oppositiopuolue kokoomusta päästökauppakompensaatiota koskevasta puoluekokousaloitteesta, jonka kokoomuksen puoluehallitus eli käytännössä puoluejohto on hyväksynyt.

Asia on ajankohtainen UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemisen ja metsäteollisuuden toiminnan edellytyksiä koskevan keskustelun vuoksi. Metsäteollisuus ry julkisti eilen maanantaina toiveitaan hallituksen budjettiriihtä kohtaan. Edunvalvontajärjestön toivelistan kärjessä on päästökauppakompensaation jatkaminen.

Kurvisen kokoomusta kohtaan esittämässä kritiikissä kyse on kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan puoluekokousaloitteesta, jonka mukaan päästökaupan kompensaatiotuki pitää lopettaa. Puoluehallitus esittää puolueen ylimmälle päätöksentekoelimelle eli puoluekokoukselle, että aloite hyväksyttäisiin.

Kurvinen sanoo tiedotteessaan, että kokoomus ”on linjaamassa suomalaisen teollisuuden alasajosta” ensi viikonlopun puoluekokouksessaan.

”Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on esiintynyt viime päivinä teollisuuspatrioottina. Samaan aikaan hänen peukalonsa alla oleva Kokoomuksen puoluehallitus on kaikessa hiljaisuudessa antanut tukensa aloitteelle, jossa vaaditaan Suomen päästökauppakompensaation lopettamista. Se heikentäisi teollisuuden pärjäämistä tuntuvasti”, Kurvinen syyttää.

”Tällä linjalla menetämme työpaikat ja verotulot ja samalla ulkoistamme päästöt kilpailijamaihin. Päästökauppakompensaatiolla on erityisen tärkeä merkitys paperiteollisuudelle”, Kurvinen jatkaa.

”Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on todennut viisaasti, että kompensaatiota ei kannata lakkauttaa nyt, kun se on ollut voimassa vasta neljä vuotta. Kokoomuksen puoluehallitus on nyt puheenjohtaja Orpon johdolla kuitenkin pyyhkinyt tällä näkemyksellä pöytää”, Kurvinen myös sanoo.

Päästökauppakompensaatiolla korvataan rajatuille teollisuuden aloille sitä, että päästöoikeuden hinta siirtyy sähkön hintaan.

Kokoomuksen puoluekokous perustelee linjaansa näin:

”Suomi maksaa tänä vuonna päästökauppakompensaatiota arviolta 75 miljoonaa euroa ja seuraavana vuonna 117 miljoonaa euroa. Tukimuoto on luokiteltu ympäristölle haitalliseksi tukimuodoksi. Myönnettävän tuen määrä riippuu suoraan päästöoikeuden hinnasta. Tuen määrä perustuu tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tonniperusteisen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella.”

Puoluehallitus viittaa yritystukia puineen työryhmän loppuraporttiin, jonka mukaan päästökauppakompensaatio ja sähköveroluokka II:n alentaminen voidaan nähdä vaihtoehtoisina keinoina edistää sähköistymistä ja päästöjen vähentämistä. Marinin hallitus päätti jo helmikuisessa ilmastokokouksessaan laskea teollisuuden sähköveroa.

”Työ- ja elinkeinoministeriö toi esille ennen vuoden 2019 hallitusneuvotteluja, että päästökauppakompensaatiota ei ole syytä jatkaa. Ministeriön mukaan tuki tulisi suunnata aitoihin uuden teknologian investointeihin ja erityisesti innovatiivisiin demonstraatiohankkeisiin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseksi. Arvioiden valossa tuki ei ole kytköksissä tehtaiden nykyisiin kustannuksiin, kilpailukykyyn tai talouden uudistumiseen”, puoluehallitus toteaa.

Pääministeripuolue sdp:n puoluekokous linjasi hiljattain yritystuista. Ympäristöjärjestö Greenpeace on nostanut esiin sdp:n linjauksen siitä, että yritystuet on muutettava vastikkeellisiksi. Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen on arvioinut, että tässä valossa ”on vaikea nähdä”, miten sdp voisi kannattaa budjettiriihessä päästökauppakompensaation jatkamista.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman muotoili hiljattain, että päästökauppakompensaatiota on kehitettävä.

”Sdp näkee metsäteollisuuden jatkossakin elintärkeänä toimialana maallemme. Sen vuoksi mm. energiaverotusta kevennetään, väylämaksuja alennetaan ja päästökauppakompensaatiota kehitetään”, hän sanoi tiedotteessaan.

Sdp:n kannasta päästökauppakompensaatioon ei ole täyttä selvyyttä. Esimerkiksi keväällä 2019 sdp jätti vastaamatta asiaa koskevaan kysymykseen ympäristöjärjestöjen kyselyssä puolueille.

Kurvinen haastoi asialla tänään tiistaina Ylen Ykkösaamussa kokoomuksen varapuheenjohtajaa Antti Häkkästä. Keskustelussa oli mukana myös vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen. Kurvinen kiitti hallituskumppani vasemmistoliittoa siitä, että Marinin hallituksessa saatiin aikaan päätös sähköveron alentamisesta, mikä ei onnistunut viime kaudella, kun kokoomus ja keskusta olivat samassa hallituksessa.

”Jos nyt keskusta antaa ymmärtää, että vasemmistoliiton kanssa saa järkevämpää talouspolitiikkaa aikaiseksi kuin kokoomuksen kanssa, niin onpahan hurjaa puhetta”, Häkkänen vastasi Kurviselle, muttei kommentoinut itse puoluekokousaloitetta.

”Teollisuuden sähköveroa ei Orpo ja kokoomus alentanut, mutta saimme sitä vasemmistoliiton kanssa alennettua”, vastasi Kurvinen.

