Sanna Marin (sd) antoi tiistaina eduskunnalle pääministerin ilmoituksen hallituksen politiikasta ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä vuonna 2022.

Marinin mukaan hallitusohjelmaa toimeenpannaan määrätietoisesti antamalla kevätistuntokaudella eduskunnalle 166 esitystä ja syksyllä 122 esitystä. Tavoitteena on kehittää yhteiskuntaa ”sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäväksi”.

Esityksistä Marin mainitsi muun seitsemän päivän hoitotakuun, jonka on tarkoitus parantaa terveyspalveluiden saatavuutta ja nopeuttaa hoitoonpääsyä. Koronakriisin aikana syntynyttä hoito- ja hoivavelkaa puolestaan puretaan 400 miljoonan euron rahoituksella, joka kohdennetaan tarkoitukseen EU:n elvytysrahastoon kytkeytyvän kestävän kasvun ohjelman kautta.

Lisäksi Marin otti kantaa useisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, joista tarkemmin alla.

Talous

Pääministerin ilmoituksen mukaan Suomen talous on toipunut vuoden 2020 kuopasta nopeasti.

”Talouden kasvu on ripeää, työllisyys on ennätystasolla ja investoinnit ovat kasvaneet vauhdilla. Työllisiä ihmisiä oli viime vuoden lopussa yli 70 000 enemmän kuin vaalikauden alussa, vaikka välissä on ollut historiallinen talouskriisi.”

”Talouden ja työllisyyden jopa yllättävän hyvä kehitys johtuu osin maailmantalouden vahvasta vedosta. Merkittävä rooli on ollut myös onnistuneella talouspolitiikalla. Riittävä tuki ihmisille ja yrityksille sekä kohdennettu elvytys ovat osaltaan pehmentäneet talouden kokemaa iskua ja nopeuttaneet siitä toipumista”, Marin sanoo.

Marinin mukaan samaan aikaan on muistettava, että pandemian kehitykseen liittyy yhä riskejä ja epävarmuutta. Talouspolitiikan kykyä reagoida on pidettävä yllä eikä kasvua tukevaa politiikkaa tule lopettaa liian aikaisin, hän linjaa.

Vaikka talous kasvaa nyt ripeästi, tulevaisuuden näkymä ei ole muuttunut, Marin linjasi.

”Ilmastonmuutos ja luontokato edellyttävät nopeita toimia, Suomen väestö ikääntyy ja talouskasvun ennakoidaan hidastuvan jo lähivuosina. Siksi nyt on oikea aika vahvistaa kestävän talouskasvun ja oikeudenmukaisen vihreän siirtymän edellytyksiä. Vahva, pitkäjänteinen ja kestävä kasvu on myös keskeinen tapa vahvistaa julkista taloutta.”

”Suomen kaltaisessa taloudessa talouskasvu perustuu ennen kaikkea osaamiseen, innovaatioihin ja investointeihin. Parlamentaarinen TKI-työryhmä sai työnsä valmiiksi joulukuussa. Eduskuntapuolueet sitoutuivat yhteisesti tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Työryhmän esitysten pitkäjänteinen ja vakaa toimeenpano on tulevien vuosien talouspolitiikan kovaa ydintä”, Marin linjaa.

Ukrainan tilanne

Istuntokausi alkaa tilanteessa, jossa Venäjä on kyseenalaistanut Euroopan turvallisuusjärjestyksen perusteita, Marin sanoi.

”Jännitteet Ukrainan läheisyydessä eivät ole vähentyneet ja tilanne on vakava. Venäjä ei peittele valmiuttaan jatkaa Ukrainan painostamista. Tilanne vaatii Euroopan unionilta ja kansainväliseltä yhteisöltä yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. Mikäli Venäjä ryhtyy uusiin sotilaallisiin toimiin Ukrainaa vastaan, siihen on oltava valmius vastata mittavin pakottein”, pääministeri painottaa.

Hänen mukaansa ”keskeisin vastuu tilanteen liennyttämisestä ja ratkaisemisesta on Venäjällä”, mutta ratkaisua tulee hakea aktiivisesti vuoropuhelun ja diplomatian keinoin.

”On vielä ennenaikaista sanoa, millaiseksi Euroopan turvallisuustilanne kehittyy tulevina viikkoina ja kuukausina. On tunnistettava, että meneillään on pitkäkestoinen kansainvälisen toimintaympäristön muutos, joka vaikuttaa koko Eurooppaan”, pääministeri varoittaa.

Hänen mukaansa ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinja on vakaa ja kaikille selvä”.

”Olemme tällä vaalikaudella käsitelleet parlamentaarisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä puolustuspoliittisen selonteon, jotka määrittelevät periaatteemme ja toimintalinjamme tässäkin tilanteessa.”

Hallitus antaa vielä helmikuussa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Ilmasto

Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

”Keväällä eduskunnalle annettavat kansallinen ilmasto- ja energiastrategia, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma ovat hallituksen keskeisimmät poliittiset suuntaviivat 2035-tavoitteen toteuttamiseksi. Suomi on oikealla polulla ja näiden linjausten avulla tulemme ilmastotavoitteet saavuttamaan”, Marin uskoo.

”Osana ilmastokokonaisuutta annamme eduskunnalle esityksen uudistetusta ilmastolaista. Ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan ja lakiin lisätään Suomelle tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035.”

Ilmastotoimien rinnalla hallitus uudistaa luonnonsuojelulain, vesilain sekä eläinten hyvinvointilain.

”Huolehdimme ilmastokestävyyden lisäksi myös luonnon monimuotoisuudesta ja jatkamme työtä luontokadon pysäyttämiseksi”, Marin sanoi.

Korona

Marinin mukaan maailmanlaajuinen koronapandemia ei ole vielä poistunut politiikan päiväjärjestyksestä.

”Tilanteemme on kuitenkin valoisampi kuin vielä hetki sitten ajattelimme. Omikronmuunnos on levinnyt laajasti, mutta se ei ole aiheuttanut samassa suhteessa vakavia sairastumisia kuin edelliset virusvariantit. Tautitapausten suuresta määrästä johtuen sairaanhoidon kuormitus on kuitenkin edelleen korkealla tasolla.”

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemiatilanne on tasaantunut ja kehittymässä parempaan suuntaan. Siksi olemme voineet purkaa ja lieventää koronarajoituksia ja luoda näkymää avoimempaan ja vapaampaan elämään. Meidän on kuitenkin muistettava, että virus on arvaamaton ja tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Siksi on oltava aina valmius reagoida muuttuvaan tilanteeseen”, hän jatkoi.

Marinin viesti oli, että rokotteet ovat edelleen keskeisin työkalumme virusta vastaan.

”Viestimme kansalaisille on: ottakaa ensimmäiset, toiset ja kolmannet rokotteet. Rokotteen ottaminen on edelleen paras tapa suojata itseä ja sairaanhoidon kuormitusta.”

Marinin mukaan lainsäädäntöä on uudistettava niin, että Suomi on jatkossa paremmin varautunut tämänkaltaisiin kriiseihin.

Euroopan unioni

Marinin mukaan hallitus jatkaa aktiivista EU-politiikkaa, jonka perustana ovat yhteiset arvot. Tavoitteena on sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävä Euroopan unioni.

”EU:n on oltava vahva globaali toimija ja turvallisuusyhteisö”, Marin katsoo.

Alkavien valtiopäivien aikana keskeisiä EU-politiikan kokonaisuuksia ovat hänen mukaansa muun muassa niin kutsutun Fit for 55 -ilmastopaketin neuvottelut, finanssipolitiikan sääntökehikon uudistaminen sekä unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä käsittelevä strateginen kompassi.

”Strategiseen autonomiaan, terveyskriiseihin varautumiseen sekä yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat myös esillä.”

Eduskunnan keskustelukulttuuri

Marin otti myös kantaa eduskunnan ja yhteiskunnan keskustelukulttuuriin.

”Tässä istuntosalissa on koko Suomen historian ajan keskusteltu monista - myös vaikeista ja jakavista - asioista. Ulko- ja turvallisuuspoliittisten jännitteiden kasvu, globaali pandemia ja ilmastonmuutos ovat valtavia ja meitä kaikkia koskettavia asioita ja herättävät monenlaisia vahvojakin tunteita”, hän sanoi jatkaen:

”Meillä poliitikoilla on suuri vastuu siitä, miten käytämme sanojamme. Demokratiaan kuuluu erilaiset mielipiteet ja niiden reipaskin esiintuonti. Kuitenkin toivon, että nyt alkavalla istuntokaudella voimme kunnioittaa toisiamme, keskustella rakentavasti ja kuunnella toisiamme paremmin.”

