Kilpailevat kauppakeskukset ovat yhteisellä mainonnalla houkutelleet autoilevia asiakkaita.

Kauppakeskukset ovat tämän viikon ajan antaneet kaksi tuntia ilmaista pysäköintiaikaa, jos asiakas on tehnyt keskuksissa ostoksia 50 eurolla.

”Pysäköintikampanja on houkutellut mukavasti asiakkaita. Neljän päivän kampanja-aikana pysäköintietua on käytetty lähes 150 kertaa. Viikonloppu näkyy varmasti vielä positiivisemmin, kun asiakkailla on vapaata ja enemmän aikaa ostoksille ja palveluille”, kertoo kauppakeskus Kampin johtaja Tiina Fågel.

Europarkin hallinnoimassa Forumin pysäköintihallissa jokainen alkava puoli tuntia pysäköintiaikaa maksaa normaalisti kello 8–18 vähintään 3,30 euroa.

Iltaisin ja viikonloppuisin Europarkin hinta on halvempi.

Julkisten käyttäjiä vähemmän

Korona-aika on vähentänyt keskustan kauppakeskusten asiakasmääriä. Kampin keskuksessa on useita julkisen liikenteen päätepysäkkejä, ja niissäkin kulkijoita on ollut vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Fågelin mielestä yksi tapa houkutella asiakkaita on laskea pysäköinnin hintaa.

”Iltaisin ja viikonloppuisin pysäköintimaksujen olisi hyvä olla kilpailukykyisiä verrattuna keskustan ulkopuolella oleviin maksuihin. Keskustan saavutettavuus autolla pitäisi turvata.”

Myös Forumin omistaja toivoo, että keskusta kehitettäisiin kaikki kulkuvälineet muistaen.

”Merkittävä osa keskustan houkuttavuutta on sen helppo saavutettavuus. Toivomme, että kaupunkia kehitetään niin, että sinne on helppo tulla niin julkisilla kulkuneuvoilla, pyöräillen tai omalla autolla”, Spondan kauppakeskuksista ja markkinoinnista vastaava Kirsi Kemppainen kertoo.

Kamppi ja Forum ovat tehneet yhteistä mainontaa jo viime syksynä.

”Molemmilla kauppakeskuksilla yhteistyökumppanina on Europark, joten oli luontevaa tehdä parkkikampanja Europarkin kanssa”, Kemppainen sanoo.

Spondan omistamissa Forumissa ja Citycenterissä, entisessä Makkaratalossa, on vapaita liiketiloja, mutta uusiakin vuokralaisia on saatu.

”Kiinnostus tiloihin on viime aikoina piristynyt ja useita neuvotteluja on käynnissä.”

Kampin omistavat tasaosuuksin kaksi kansainvälistä kiinteistösijoittajaa, European Cities Fund ECF sekä Allianz Finance-rahasto.

Forumin myynti oli viime vuonna 159,5 miljoonaa euroa, 56 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2019. Kävijöiden määrä laski 12,9 miljoonasta 7,2 miljoonaan.

Kampin myynti laski viime vuonna 235 miljoonasta eurosta 154 miljoonaan euroon. Kävijöiden määrä lähes puolittui 17,7 miljoonaan.

LUE SEURAAVAKSI: