EU: n puolustaja. Puolan nykyisen hallituksen vastustajana on noussut uudelleen valokeilaan maan entinen pääministeri, Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja Donald Tusk. Hän puhui myös sunnuntain mielenosoituksessa Varsovassa.

Puolassa EU-jäsenyyttä puolustavat kansalaiset kokoontuivat viikonloppuna laajoihin mielenosoituksiin yli sadassa kaupungissa ja kylässä. Kaikkiaan mielenosoituksiin osallistui Euractiv-sivuston mukaan noin 200 000 ihmistä ja pelkästään Varsovassa koolla oli BBC:n mukaan noin 100 000 ihmistä.

Mielenosoitusten takana ovat pelot siitä, että Puolan hallitus valmistelisi maan eroa Euroopan unionista. Pelkoja nostatti Puolan perustuslakituomioistuimen torstainen tuomio, jonka mukaan EU-lainsäädäntö on perustavanlaatuisessa ristiriidassa Puolan perustuslain kanssa. Tuomioistuimen ratkaisu, joka asettaa Puolan lait ensisijaisiksi EU-lakeihin nähden, on saanut laajaa arvostelua EU-maista.

Puolan konservatiivihallitus on kiistänyt ajavansa EU-eroa. Pääministeri Mateusz Morawiecki puolusti tuomioistuimen päätöstä todeten, että Puolalla on ”samat oikeudet kuin muillakin mailla”, mutta ilmoitti toisaalta, että Puolan ”paikka on ja tulee jatkossakin olemaan eurooppalaisessa valtioperheessä”.

Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja ja Puolan entinen pääministeri Donald Tusk, joka on nykyisin oppositiopuolue Kansalaisfoorumin johtaja, on noussut uudelleen politiikan valokeilaan keskeisenä Puolan nykyhallituksen vastustajana ja EU:n puolustajana. Hän yhtyi Euractivin mukaan epäilyihin siitä, että Puolan valtapuolue PiS hallitsee perustuslakituomioistuinta ja käyttää sitä tavoitteidensa, kuten ”Polexitin”, ajamiseen.

Tuskin mukaan tuomioistuimen ratkaisun takana ovat taustavaikuttajat, jotka ”loukkaavat Puolan perustuslakia ja ovat päättäneet viedä Puolan eroon EU:sta”. Hänen mukaansa osa tuomioistuimen jäsenistä on nimetty tehtäviinsä epäasianmukaisesti.

”Puolan perustuslain ja EU-sopimusten välillä ei ole ristiriitaa”, Tusk sanoi mielenosoituksen puheessaan.

Hän kehotti puheessaan puolalaisia puolustamaan eurooppalaista Puolaa.

”Me pysymme”, mielenosoittajat huusivat Tuskin ilmoittaessa, että mielenilmaukset tulevat jatkumaan.

Protesti hallitukselle. Noin 100 000 mielenosoittajaa kerääntyi yhteen Varsovassa puolustaakseen Puolan EU-jäsenyyttä. Kuva: epa09517121

