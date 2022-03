Saara Koho, Bryssel: Jakolinjat voimissaan

Ukrainan sota pakottaa Euroopan vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä energiasta. Voisi luulla, että se pakottaisi ydinvoimaa alas ajavat maat myös tarkastelemaan päätöksiään uudessa valossa.

Belgia on näin jo tehnyt. Maan hallitus päätti lykätä kahden ydinreaktorin sulkemista vuosikymmenellä. Tihangen ydinvoimalan kolmosreaktori ja Doelin voimalan nelosreaktori saivat jatkoaikaa vuoteen 2035 saakka. Reaktoreita operoiva ranskalainen energiayhtiö Engie selvittää nyt, miten käyttöiän pidentäminen on teknisesti toteutettavissa.

”Euroopan johtava ydinvoimamaa on Ranska, jossa on käytössä 56 reaktoria.”

Saksa ei kuitenkaan ole muuttanut mieltään. Maan kolme viimeistä käytössä olevaa ydinvoimalaa suljetaan tänä vuonna.

Maan talousministeri Robert Habeck ja ympäristöministeri Steffi Lemke ilmoittivat maaliskuun alussa, että ydinvoimaloiden auki pitämisen kustannukset ja riskit ylittävät siitä saatavat hyödyt.

Vihreät ministerit eivät suosittele jäljellä olevien ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämistä. Habeck ja Lemke totesivat, että jatkoajan antaminen vaatisi uuden turvallisuusarvioinnin ja merkittäviä jälkiasennuksia.

”Olemme tarkastelleet erittäin tarkasti, auttaisiko käyttöajan pidentäminen meitä tässä ulkopoliittisessa tilanteessa. Vastaus on kielteinen, se ei auttaisi meitä”, Habeck sanoi.

Euroopan johtava ydinvoimamaa on Ranska, jossa on käytössä 56 reaktoria. Presidentti Emmanuel Macron ilmoitti helmikuussa, että maa rakentaa ainakin kuusi uutta reaktoria vuoteen 2050 mennessä. Reaktorit olisivat uuden sukupolven EPR 2 -tyyppiä. Suomessa Olkiluoto 3 on ERP-tyyppiä.

Ranska haluaisi myös pidentää vanhempien ydinvoimaloiden käyttöikää nykyisestä 40 vuodesta 50 vuoteen.

Macron totesi, että kulunutta vuosikymmentä on leimannut kansainvälisesti epäilevä suhtautuminen ydinvoimaa kohtaan. Se alkoi Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta vuonna 2011.

”Jotkut kansat käänsivät selkänsä ydinvoimalle. Ranska ei tehnyt tätä valintaa. Nyt edellytykset ydinrenessanssille ovat olemassa”, Macron totesi.

Hollannissa on tällä hetkellä vain yksi ydinvoimala. Maan uusi hallitus ilmoitti joulukuussa, että se suunnittelee kahden uuden laitoksen rakentamista. Pääministeri Mark Rutten neljäs koalitiohallitus lupasi tähän tarkoitukseen valtion tukea 500 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä.

Auli Valpola, Lontoo: Uutta vauhtia ydinvoimaan

Britannia aikoo lisätä ydinvoimaa niin, että sillä tuotettaisiin neljännes sähköstä vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä energiasta tuotetaan ydinvoimaloissa noin 16 prosenttia.

Pääministeri Boris Johnson keskusteli uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta maanantaina voimalayhtiöiden ja mahdollisten sijoittajien kanssa. Hallitus julkistaa ensi viikolla energiastrategiansa.

”Rakenteilla on yksi ydinvoimala, Hinkley Point C, joka on yhdeksän vuotta aikataulusta jäljessä.”

Britannian ydinvoimalakanta on vanhaa. Toiminnassa olevista kuudesta voimalasta vain yhden käyttöikä yltää ensi vuosikymmenelle. Tammikuussa käytöstä poistettiin Hunterston B Skotlannissa, ja heinäkuussa tiensä päähän tulee Hinkley Point B Somersetissä.

Rakenteilla on yksi ydinvoimala, Hinkley Point C, joka on yhdeksän vuotta aikataulusta jäljessä. Voimalaan tulee samanlainen EPR-reaktori kuin Olkiluoto 3:ssa.

Päärakentaja on Britannian ydinvoimalat omistava Ranskan valtionyhtiö EDF , mutta Kiinan valtionyhtiö CGN rahoittaa kolmanneksen. CGN halutaan saada ulos toisesta aiemmin sovitusta voimalahankkeesta, Sizewell C:stä, johon etsitään investointeja.

Eräät viime vuosien suunnitelmat ovat peruuntuneet rahoitusvaikeuksien vuoksi. Japanilaisyhtiöt Toshiba ja Hitachi ovat vetäytyneet yhteensä kolmesta projektista.

Hallitus on kiinnostunut investoimaan uuden sukupolven pieniin modulaarisiin reaktoreihin, joita Britanniassa kehittää ilmailu- ja puolustusteollisuutta palveleva yhtiö Rolls-Royce .

Pia Heikkilä, New Delhi: Reaktoreita rakenteilla

Ydinvoima on Intiassa tärkeää, sillä se on viidenneksi suurin sähkönlähde hiilen, kaasun, vesivoiman ja tuulivoiman lisäksi. Ydinvoimatuotannosta vastaa valtionyhtiö Nuclear Power Corporation of India.

Intiassa on 22 ydinreaktoria seitsemässä laitoksessa, ja rakenteilla on ainakin 10 uutta reaktoria.

Intian ydinvoima on historiallisesti kärsinyt alhaisesta kapasiteetista, jonka pääsyynä on ollut ydinpolttoaineen puute.

”1990-luvun alusta Venäjä on ollut merkittävä ydinpolttoaineen toimittaja Intialle.”

Maan omat uraanivarat ovat pienet, ja Intia on riippuvainen uraanin tuonnista ydinvoimateollisuutensa polttoaineena.

1990-luvun alusta Venäjä on ollut merkittävä ydinpolttoaineen toimittaja Intialle. Kapasiteettitekijät ovat kuitenkin parantuneet viime vuosina kilpailun lisääntyessä.

Nykyinen keskushallitus puoltaa ydinvoimaa.

Vuonna 2011 Japanissa sattuneen Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen Intiassa ehdotetuilla ydinvoimalaitosalueilla on kuitenkin järjestetty lukuisia ydinvoiman vastaisia ​​mielenosoituksia ja osa osavaltiohallituksista on vastustanut suunnitelmia.

Maharashtran Jaitapurin ja Tamil Nadussa sijaitsevaa Kudankulamin projekteja vastaan ​​on protestoitu monta vuotta.

Ongelmia on aiheuttanut lisäksi voimaloiden sijainti, sillä monet niistä on sijoitettu kiistanalaisille, heimojen omistamille alueille. Alaa vaivaa myös osaajien puute.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Sulkeminen näkyi laskuissa

Ruotsi on äskettäin sulkenut kaksi ydinreaktoria. Ringhalsin ydinvoimalan ykkös- ja kakkosreaktorit sammutettiin vuosina 2019 ja 2020.

Ydinvoimalaitos sijaitsee Ruotsin länsirannikolla, noin 65 kilometriä Göteborgista etelään.

”Ydinvoimasta on kovaa vauhtia tulossa vaalikysymys tulevan syksyn vaaleihin. Pääoppositiopuolue moderaatit kannattaa ydinvoiman rakentamista.”

Energiatutkimukseen keskittynyt Energiforsk arvioi maaliskuun alussa, että sähkö Etelä-Ruotsissa olisi viime syksynä ollut 30–50 prosenttia halvempaa, jos reaktorit olisi pidetty käytössä.

Alasajon taustalla on sanottu olevan niiden tekninen ikä, mutta osaomistaja EON vastusti niiden alasajoa.

Nyt reaktoreiden uudelleenkäynnistämisen arvioidaan edellyttävän noin 5 miljardin kruunun investoinnit, joissa kestäisi pari vuotta. Uusia ydinreaktoreiden sulkemisia ei ole suunniteltu.

Ydinvoimasta on kovaa vauhtia tulossa vaalikysymys tulevan syksyn vaaleihin. Pääoppositiopuolue moderaatit kannattaa ydinvoiman rakentamista.

Poliittisessa keskustelussa huomio on erityisesti kiinnittynyt pieniin modulaarisiin reaktoreihin (SMR). Myös energiayhtiö Vattenfall on kertonut, ettei se ole kiinnostunut uusista isoista ydinvoimalahankkeista. Sen sijaan se osallistuu SMR-tutkimushankkeeseen Virossa.

Hallitusta yksin johtava sosiaalidemokraatit on perinteisesti suhtautunut nihkeästi ydinvoimaan. Viime lauantaina energiaministeri Khashayar Farmanbar (sd) kuitenkin linjasi Sveriges Radion haastattelussa, ettei hän asetu poikkiteloin SMR-hankkeita vastaan.

”Jos on valmiutta lähteä investoimaan, niin minä en aio sanoa ei.”

Jyrki Palo, Madrid: Tiukasti vastaan

Espanjan vasemmistohallitukselle ydinvoima on energialähde, josta pitää luopua. Viimeksi asia todettiin lyhykäisesti, kun Ranska viime syksynä kertoi aikovansa rakentaa lisää ydinvoimaa.

”Espanja keskittyy tuuli- ja aurinkovoiman sekä biomassan energiakäytön lisäämiseen.”

Espanja ei tee kuten Ranska, ilmoitti ympäristö- ja energia-asioista vastaava ekologisen siirtymän ministeri, sosialistipuolueen Teresa Ribera. Enempää keskustelua ei tarvittu, sillä Espanjan isot sähköyhtiötkään eivät kehittele suunnitelmia uusista ydinvoimaloista.

Espanja vastusti tiukasti ydinvoiman hyväksymistä puhtaaksi energialähteeksi EU:n taksonomiasäädöksessä.

Espanja keskittyy tuuli- ja aurinkovoiman sekä biomassan energiakäytön lisäämiseen. Energiatuotannon on määrä olla hiilineutraalia vuonna 2050 – mutta ilman ydinvoimaa, jolla nyt tuotetaan noin 21 prosenttia sähköstä.

Maassa on viisi ydinvoimalaa, joissa toimii seitsemän reaktoria. Hallitus sopi voimalat omistavien sähköyhtiöiden kanssa kolme vuotta sitten niiden kaikkien asteittaisesta alasajosta ja purkamisesta vuosina 2027–2035.

Elinikää näillä 1980-luvulla rakennetuilla voimaloilla olisi pitempään, eikä ole poissuljettu mahdollisuus, että alasajoa lykätään. Siihen yhtiöt olisivat halukkaita, ja hallitusvaihdos voi aikanaan muuttaa nykylinjan.

Espanjan sähköstä tehtiin viime vuonna vajaa puolet uusiutuvilla energialähteillä ja kolmasosa lähinnä kaasulla ja öljyllä. Kalliiksi käynyttä maakaasua kuluu lisäksi paljon lämmitykseen, mutta kaasuhuolto ei näytä uhatulta, sillä maalla on seitsemän lng-satamaa sekä Algeriasta tuleva putki. Maanalaisia kaasuvarastoja on neljä.

