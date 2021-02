Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmettelee, miksi hallituksen ilmoittama sulku alkaa vasta reilun viikon päästä, jos tilanne on akuutti.

”Jos/kun epidemia kehittyy juuri nyt erittäin huonoon suuntaan, on perusteltua yrittää katkaista huono kehitys etupainotteisella ja ajallisesti tarkkaan rajatulla kolmen viikon sululla. Mikäli se ei tuota toivottuja tuloksia, on sitten mietittävä jotakin muuta”, Halla-aho tviittaa.

”Vaikeampi on ymmärtää, miksi sulku alkaa vasta yli viikon kuluttua, jos tilanne on akuutti juuri nyt. Toivon kansalaisilta suurta pidättyvyyttä, jotta sulun tehoa ei vesitettäisi etukäteen levittämällä tautia kahta kauheammin tulevan viikon aikana.”

Halla-aho huomauttaa, että epidemiaa ei saada nujerrettua maan sisällä, jos uusia tautitapauksia tulee jatkuvasti rajojen yli. Hänen mukaansa ”jostakin syystä on poliittisesti helpompaa toteuttaa rajoituksia maan sisällä kuin rajoilla”. Hallitus sai vasta viime viikolla eduskuntaan rajalain, jonka säätäminen on hallituksen mukaan ollut lainsäädännöllisesti haastavaa.

Eduskuntapuolueet ovat kokoontuneet Säätytalolle koronatilanteen takia. Halla-aho totesi paikalle saapuessaan, että perussuomalaiset ”ei tule hyväksymään” kuntavaalien siirtämistä.

”Kuntavaalien siirtämiselle ei ole perusteita. Sen enempää epidemia kuin kuntavaalien ajankohtakaan ei tule kenellekään yllätyksenä. Hallituksella on ollut vuosi aikaa laatia suunnitelma vaalien järjestämiseksi epidemian oloissa. Luotamme siihen, että suunnitelma on olemassa”, Halla-aho tviittaa.

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttanut muun muassa Rauman telakan koronarypäs.

”Rakennustyömaat ja telakat ovat ongelma, johon on puututtava muullakin kuin ’suosituksilla’ ja vapaaehtoisilla toimilla. Turistiliikenne on jo pysähtynyt. On rajoitettava myös "välttämätöntä" eli työhön liittyvää matkustamista”, Halla-aho vaatii Twitterissä.

”Suurin osa suomalaisista noudattaa omaehtoisesti suosituksia, mikä suurelta osin selittää Suomen hyvähkön tilanteen. Tartunnat painottuvat niin meillä kuin muissakin maissa maahanmuuttajaväestöön. Tämäkin on erityisongelma, jota on lähestyttävä sellaisena.”

Halla-ahon mukaan nuoria voisi priorisoida rokotuksissa.

”Peruskoulun yläasteen etäopetus on erittäin ongelmallinen asia, eikä sitä voida ajatella pelkästään taudinhallinnan näkökulmasta. Epidemia voi jatkua vaikka kuinka pitkään, ja nuorten kohdalla viikot ja kuukaudet ovat pitkiä. Olisi perusteltua priorisoida nuoria rokotuksissa.”