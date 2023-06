Hallitusneuvotteluissa on sivuttu myös aborttia, vahvistaa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Onko siitä tulossa hallitusohjelmaan kirjaus?

”Siis tästä eettisestä kuormasta, jota hoitotyössä koetaan, niin siitä ymmärtääkseni sote-pöydässä on keskusteltu”, Essayah vastasi medialle Säätytalolla tänä aamuna.

Eettinen kuorma liittyy hoitajien kiireeseen ja esimerkiksi hygieniatuotteista säästämiseen, mutta myös raskaudenkeskeytyksiin osallistumiseen.

”On yleisesti keskusteltu tämän eettisen kuorman aiheuttamasta taakasta hoitotyössä ja siitä, onko se yksi syy, miksi alalta tällä hetkellä paetaan tai sinne ei hakeuduta tai alan vetovoima on heikko. Tämä on ollut kyllä keskustelussa, näin on.”

Myös esimerkiksi saattohoidon ja kivunlievityksen parantaminen ovat olleet keskustelussa.

”Nämä ovat todella keskeisen tärkeitä kysymyksiä hoitotyössä.”

HBL uutisoi viime viikolla kristillisdemokraattien esittäneen hallitusneuvotteluissa, että terveydenhuollon henkilökunnalle annettaisiin mahdollisuus kieltäytyä aborttien tekemisestä eli niin sanottu omantunnonvapaus.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) tyrmäsi viime viikolla sen, että raskaudenkeskeytyksestä neuvoteltaisiin.

”Abortin osalta täällä ei neuvotella, mutta on puolueita, joilla on erilaisia kantoja, mutta abortin osalta me emme käy neuvotteluja”, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan viime torstaina.

LUE SEURAAVAKSI: