Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi perussuomalaisen puolueen olevan rasismikohujen takia historiallisessa tienhaarassa.

”Puolueen toimet ratkaisevat, kasvaako siitä hallitusvastuun kantamiseen kykenevä rakentava poliittinen voima”, hän toteaa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Jokisipilän mukaan perussuomalaiset on nostanut politiikan agendalle monia sellaisia kysymyksiä, joista muut puolueet eivät ole halunneet tai osanneet puhua.

“Se on laajentanut äänestäjien valinnanvaraa, tarjonnut poliittiselle tyytymättömyydelle parlamentaarisen ilmaisuväylän ja näyttänyt, että politiikan tilivelvollisuus toimii. Vaalitulokset osoittavat, että sen tarjoamalle poliittiselle vaihtoehdolle on laajaa kysyntää. Näitä saavutuksia ei kannattaisi heittää yli laidan epäselvällä suhtautumisella rasismiin.”

Jokisipilä korostaa, että puolue ei voi suhtautua rasismisyytöksiin olankohautuksella.

”Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja rasisminvastaisuus ovat suomalaisen poliittisen kulttuurin kovaa ydintä. Jos puolueen asenne niihin jättää tilaa kysymyksille, yhteistyö muiden kanssa muuttuu ennen pitkää mahdottomaksi. Tiukan maahanmuuttopolitiikan ajaminen on laillinen tavoite, mutta se on pystyttävä tekemään rasismiin sortumatta – ja perussuomalaisten on kyettävä vakuuttamaan tästä muut puolueet ja kansalaisyhteiskunta.”

Hän painottaa, että oppositiossa suureen liikkumavapauteen tottunut puolue joutuu nyt taipumaan siihen, ettei hallituksessa pärjää ilman muiden apua ja hyväksyntää.

“Se on se hinta, joka vallankäytöstä ja omien tavoitteiden edistämisestä on maksettava. Ellei nöyrtymistä tapahdu, hallitustaival jää lyhyeksi”, Jokisipilä ennakoi.

Perussuomalaisten johtaminen on hänen mukaansa jatkuvaa tasapainottelua poliittisen vakavasti otettavuuden ja rosoisten protestiäänien kanavana toimimisen välillä. Jokisipillä muistuttaa, että nykyperussuomalaiset on ollut suuri eduskuntapuolue vasta neljä vuotta.

”Sen riveissä on sekä politiikan tapoja vasta opettelevia että niistä piittaamattomia toimijoita. Meno hallitukseen on tällaiselle puolueelle aina suuri riski niin kannatuksen kuin sisäisen yhtenäisyydenkin kannalta.”