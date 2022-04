Toimi Kankaanniemi (ps) pitää mahdollisena, että Venäjältä tulee Nato-jäsenhakemuksen myötä kovemmat vastatoimet, mitä on kuviteltu.

Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi uskoo, että Nato-jäsenyyden taakse lähtee jopa yhdeksän kymmenestä edustajasta.

Itse hän ei vielä kantaansa paljasta.

”On ihan hyvä pitää jännitystä yllä, mitä kantaa kukin on. Toki selvää on, että se saattaa olla laaja enemmistö, 170–180 edustajan joukko, joka kannattaa Nato-jäsenhakemuksen tekemistä, jos siitä edes äänestetään. Loppuäänestys on sitten joskus puolen vuoden, vuoden päästä”, Kankaanniemi sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa.

Kankaanniemi ei kuulu heihin, jotka ovat innokkaimmin viemässä Suomea Naton jäseneksi.

Ote on kriittinen, ja Neuvostoliiton elinaikana vuonna 1987 eduskuntaan ensimmäisen kerran nousseen kansanedustajan mielestä esimerkiksi valtioneuvoston selonteosta puuttuu oleellista tietoa.

