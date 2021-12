Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on varoittanut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia hyökkäämästä Ukrainaan.

”Aion tehdä Putinille hyvin, hyvin vaikeaksi etenemisen siinä, mitä ihmiset pelkäävät hänen aikovan”, Biden sanoi toimittajille perjantaina muun muassa BBC:n mukaan.

Biden ilmoitti samalla, ettei hän aio hyväksyä minkäänlaisia uhkavaatimuksia Venäjältä tai Putinilta.

Washington Postin siteeraamien amerikkalaisten tiedustelulähteiden mukaan Venäjä suunnittelee kaikkiaan 175 000 sotilaan lähettämistä Ukrainan rajalle. Tiedustelulähteet pitävät hyökkäystä mahdollisena vuoden 2022 alussa.

Jännitteet ovat lisääntyneet myös siksi, että Vladimir Putin vaati keskiviikkona konkreettisia sopimuksia siitä, ettei puolustusliitto Nato laajennu enempää itään ja esitti neuvotteluiden aloittamista. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan puhui Euroopan turvallisuuskonferenssissa Ruotsissa eurooppalaisesta turvallisuussopimuksesta, jonka tarkoitus olisi estää Naton laajentuminen itään.

”Ehkä Venäjän vaatimus etupiiriä koskevista sopimusneuvotteluista, pitäisi tulkita ultimaattumina. Uhkavaatimus Yhdysvalloille, jota tehostetaan määrittelemällä selkeä tai pääteltävissä oleva aikaraja sekä uhkaus sotilaallisista seurauksista, jos se rikotaan”, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Twitterissä.

Seuraava ”pysäkki” on hänen mukaansa Putinin ja Bidenin ensi viikoksi kaavailtu puhelu.

”Eskalaatio himmeni hetkeksi kesällä huipputapaamisessa. Mutta tilanne on nyt päällä. Kumpikaan ei halua hallitsematonta tilannetta, jonka rajaton eskalaatio voisi tuottaa. Sillä polulla on väärinlaskennan riskinsä kaikille.”

Aaltola vertaa tilannetta kylmään sotaan.

”Kontrolloimaton tilanne voisi parhaimmillaan johtaa sopimukseen puitteista. Näin eskalaatiolle ja uhkavaatimuksille kävi kylmänsodan aikana. Voitaisiin sopia rajoituksista keinoihin, mitä kummallakin on toisen haavoittuvuuksien hyväksikäytölle. Päästäänkö tähän? Ehkäpä. Ehkä se on jopa aiottu päämäärä. Nykyinen eskalaatio on kuitenkin hyvin epätasapainoinen ja hallitsematon. Eskalaatio Ukrainassa voisi hyvin levitä alueella, käytävällä Mustaltamereltä, Itämerelle ja Arktiselle.”