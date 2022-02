Yhdysvallat kertoo tiedustelutietojensa osoittavan, että Venäjällä on suunnitelmia, joilla tekaistaisiin syy ryhtyä uusiin sotilaallisiin toimiin Ukrainaa vastaan.

Venäjä on koonnut Ukrainan rajoille massiiviset sotajoukot. Venäjän puolella Ukrainan rajan takana on yli 100 000 sotilasta ja tämän lisäksi Venäjä on siirtänyt Valko-Venäjän sotaharjoituksiin joukkoja, joiden määrän USA ennakoi nousevan 30 000 sotilaaseen.

Yhdysvaltain puolustushallinto Pentagonin mukaan maan tiedustelu on saanut haltuunsa todisteita Venäjän suunnitelmista kuvata video Ukrainan armeijan tekaistusta hyökkäyksestä Venäjän alueelle tai venäjänkielisen väestön kimppuun. Pentagonin tiedottajan mukaan propagandavideolla pyrittäisiin oikeuttamaan hyökkäys ja Ukrainan alueen miehittäminen.

USA:n tiedustelutiedoista kertovat muun muassa BBC, New York Times ja Deutsche Welle. Tiedot on jaettu Ukrainalle ja Yhdysvaltain muille eurooppalaisille kumppaneille.

”Olemme nähneet tällaisia toimia Venäjältä aiemmin, ja uskomme että tällaista tietoa havaitessamme on tärkeää, että kerromme siitä julkisuuteen”, yhdysvaltalaisviranomaisten edustaja sanoi.

Yhdysvallat korostaa, että Venäjä ei välttämättä etene juuri esiin nostetun suunnitelman kautta.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan kertoi torstaina, että Venäjän sotilaallinen varustautuminen Ukrainan rajoilla jatkuu. Venäjä on koonnut joukkojaan Valko-Venäjälle sotaharjoitusten varjolla, ja Stoltenbergin arvion mukaan venäläisjoukkojen määrä maassa todennäköisesti nousee 30 000 sotilaaseen. Maajoukkoja tukevat valmiudessa olevat hävittäjä-, ohjus- ja ilmatorjuntayksiköt.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjällä on noin 115 000 sotilaan joukot valmiudessa maan rajan takana.

Vastauksena Venäjän toimiin myös Nato ja Nato-maat ovat koonneet joukkojaan puolustusliiton itäisiin jäsenmaihin.

Suomessa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi tilanteen kehittymistä eduskunnan torstain istunnossa.

”On erittäin huolestuttavaa, että joukkoja siirretään Ukrainan rajan läheisyyteen ja että nyt Valko-Venäjää vedetään tähän mukaan harjoitusten kautta, niin että uhka, myöskin sotilaallinen uhka, Ukrainaa kohtaan lisääntyy”, Haavisto sanoi.