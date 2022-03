Öljyn hinta jatkoi keskiviikkona nousuaan, kun venäjän hyökkäyssota Ukrainaa jatkui.

Brent-öljylaadun barrelihinta nousi Aasian markkinoilla 5,8 prosenttia 111,09 dollariin, kertoo Financial Times. Yhdysvaltojen markkinoilla WTI-öljy nousi 5,7 prosenttia 109,30 dollariin.

Brent-öljyn futuurien hinta Euroopan markkinoilla oli keskiviikkona aamulla kello 8 aikaan 104,97 dollaria.

Öljyn hinta on noussut nyt 16 prosenttia Venäjän presidentti Vladimir Putinin aloittamana sodan jälkeen. Hinta on jatkanut nousuaan, vaikka Yhdysvallat ja 30 muuta maata on luvannut vapauttaa 60 miljoonaa barrelia öljyä strategisista varastoistaan.

Länsimaat ovat asettaneet Venäjälle rajuja pakotteita, mutta ne eivät ole osuneet maan energiasektoriin. Ainostaan Kanada on päättänyt lopettaa energian tuonnin Venäjältä, mutta maa on hyvin omavarainen energiaintuotannon suhteen. Siksi päätöksen merkitys ei ole suuri.

Yhdysvaltalainen energiajätti ExxonMobil kertoi tiistaina lopettavansa öljy- ja kaasuoperaationsa Venäjällä. Aiemmin brittiläinen energiajätti BP kertoi luopuvansa 20 prosentin omistuksestaan Venäjän kolmanneksi suurimmasta yhtiöstä, maailman suurimpiin öljyntuottajiin kuuluvasta Rosneftista.

Yhdysvalloissa on Financial Timesin mukaan laajaa painostusta maan johtoa kohtaa, jotta kaikki energiaan liittyvät siteet Venäjään katkaistaisiin. Presidentti Joe Biden totesi kuitenkin viime yönä Suomen aikaa pidetyssä ”Liittovaltion tila” -puheessaan, että hintojen pitäminen kurissa on nyt ”tärkein prioriteetti”.

